حسين الحمادي : تعديل سن دخول رياض الأطفال جاء بناء على دراسات دقيقة

المصدر: ابوظبي - موفق محمد

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن قرار الحكومة بتعديل سن دخول الاطفال إلى رياض الأطفال، جاء بناء على دراسات دقيقة وشاملة، بينت انخفاض نتائج اختبار "جيمس" للطلبة الذين أكملوا سن الرابعة بعد 31 أغسطس بالمقارنة مع من أكملوا السن ما قبل 31 أغسطس عند التحاقهم برياض الأطفال.

وقال في رد كتابي على سؤال برلماني للمجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء : منذ بدء التعليم النظامي في دولة الامارات، كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الاطفال هو 31 أغسطس الا انه في العام الاكاديمي 2014-2015 تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر.

وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبين ضرورة العودة إلى ما كان مطبقا في السابق وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الاطفال بدل من تاريخ 31 ديسمبر.

وبين بأن الحكومة شرعت في اتخاذ هذا القرار بالتوافق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لكون هذا التعديل سيفرز إيجابيات كبيرة منها تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطلاب، وانتقال أسهل للطلبة بين المدارس خارج ودخل الدولة، فضلاً عن بدء الأطفال في السن المتوقع لمنهاجهم الوطنية وزيادة الطلب على دور الحضانة.

وأشار معالي حسين الحمادي إلى أن الاجراء يأتي ترسيخاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة والمقارنات المعيارية ومواثيق المنظمات الدولية، مضيفاً بأنه "وبالرجوع إلى عدد من المقارنات الدولية في موضوع سن دخول الطفل إلى رياض الأطفال، تبين بان معظم الدول تحدد سن دخول بإكمال الطفل السن المحددة، قبل دخول العام الدراسي في الـ 31 أغسطس.

وتابع : التعليم في دولة الامارات يشمل القطاعين الحكومي والخاص لذلك ولمصلحة التعليم والطلبة يجب ان نكون متوافقين مع المعايير الدولية لسن التحاق الأطفال في مختلف المناهج الدراسية، لافتاً بأن تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر، يأخذ بعين الاعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية والجسدية.

ونوه بأن تنظيم سن الدخول إلى رياض الأطفال، يمنح المزيد من الاتساق بين تواريخ الالتحاق المتبعة في المدراس الموجودة داخل الدولة سواء الحكومية أو الخاصة والمدارس الأجنبية، أضافة إلى أهمية اتساق سن القبول لمراحله رياض الأطفال مع سن القبول في الصف الأول الأساسي.

ولفت معالي حسين بن إبراهيم الحمادي إلى أن قيام جميع المدارس البريطانية والأمريكية والسويسرية بتطبيق نظمها الخاصة بعدم التحاق الطلبة إلى رياض الأطفال في سن مبكر.

براعم

ونود معالية بأن وزارة التربية والتعليم اطلقت مبادرة "براعم المستقبل" وذلك انسجاما مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة، حيث تستهدف الوزرة من خلالها إلى تشجيع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و4 سنوات في البرنامج لدعم الأطفال من خلال برامج التعلم الذكي.

وأشار بان المبادرة تتضمن 3 محاور رئيسية هي المعرف والعلوم المتكاملة، التخيل والروابط المنطقية، السنع الاماراتي والأخلاق، ويرتكز البرنامج لهذه المرحلة على 3 مجالات رئيسية تشمل سلوك الطالب والتطور الشخصي والعاطفي والمواد التعليمية.

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