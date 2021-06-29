مدارس خاصة تتعاون مع منظمات تعليمية دولية لتأهيل طلابها للالتحاق بالجامعات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت إدارات مدارس خاصة في دبي، تطبق المنهاج الأمريكي والبكالوريا الدولية، بأنهم تعاونوا مع منظمات تعليمية دولية، للتأكد من إلحاق طلابهم بأفضل الجامعات العالمية في العام الدراسي المقبل، بعدما تم إلغاء الامتحانات الأمريكية «اختبار القدرات الدراسية- 2sat»، بقرار من مجلس الكلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء اختبارات البكالوريا الدولية في أبريل الماضي، نظراً للظروف الاستثنائية التابعة لجائحة «كورونا»، لذلك أخضعت المدارس طلابها لحزمة من الاختبارات البديلة، التي تعزز من فرص إلحاقهم بأفضل الجامعات.

استعداد

وقالت سارة أوريغان مديرة أكاديمية جيمس ويلينغتون - واحة السيليكون، منذ أن تم الإعلان عن إلغاء امتحانات البكالوريا الدولية في أبريل الماضي، كنا على أتم الاستعداد، ليس فقط لتقديم نتائج الاختبارات الداخلية للمدرسة، بل لإبراز بيانات تفصيلية، توضّح تحصيل كل طالب على مستوى المواد الدراسية كافة.

وقالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة جيمس الخليج الوطنية، نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم: إن المدرسة حرصت على تسجيل طلابها في اختبارات القدرات الدراسية «EmSAT»، التابعة لوزارة التربية والتعليم، لضمان حصولهم على فرصة للالتحاق بالجامعات الإماراتية، كما وفرت «برنامج المستوى المتقدم»، أو ما يعرف بـ Advanced Placement Programme (AP)، المعترف به من قبل مجلس الكلية في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الخيارات المتاحة أمام الطلاب.

إنجازات

وذكرت كارين نايبورغ نائب المدير للمرحلة الثانوية لشؤون المنهاج والتقدّم والتقييم في أكاديمية جيمس العالمية دبي، أن الإنجازات التي حققها الطلاب على مدار العامين الماضيين، في الامتحانات الداخلية والامتحانات التحضيرية والتقييمات النهائية، تجعلنا متفائلين بالنتائج المتوقع أن يحققوها هذا العام، والتي تمهد للنتائج النهائية من الاختبارات البديلة.

وقال سايمون هربرت مدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس الدولية – الخيل: إن مدرسته حافظت على التقييمات البنائية على مدار العام، بالشكل المعتاد سنوياً. وأوضح أنه على الرغم من عدم إجراء امتحانات دولية، سيحصل طلاب دفعة التخرج هذا العام، على نتائج ودرجات مبنية على إثباتات تؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

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