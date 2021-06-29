مليار و29 مليون درهم موازنة جامعة الشارقة 2021 - 2022

المصدر: الشارقة – البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، عن سعادته بتخريج أكبر دفعة من طلاب وطالبات برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، ما يدل على المستوى الذي وصلت إليه جامعة الشارقة في كافة الجوانب.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة، والذي عقد بمكتب سموه في المبنى الرئيس للجامعة.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي: 2021 /‏2022، والبالغة ملياراً وتسعة وعشرين مليون درهم، حيث وضعت الموازنة الجديدة، لتدعم خطط التطور والتقدم، واستمرار العملية الأكاديمية المتميزة للجامعة، بعمل كافة الكليات والإدارات والأقسام، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الرائدة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى التفوق الكبير والنمو الحقيقي لجامعة الشارقة، بوصولها إلى مرحلة تقديم شهادات الدكتوراه الفخرية لأصحاب الأعمال والإنجازات العظيمة في خدمة المجتمعات والعلوم.

ووجّه سموه بالإسراع في تحويل فروع الجامعة إلى جامعات، بالتعاقب، بدءاً من فرع مدينة خورفكان في الأول من سبتمبر 2022 م، ثم فرع مدينة كلباء، ثم فرع مدينة الذيد، في السنوات القادمة.

وتوجّه سموه بجزيل الشكر والتقدير، إلى أعضاء مجلس الأمناء، على دورهم في تقييم وتطوير الخطط الاستراتيجية، والمشاريع التي تطرحها الجامعة، وإلى كافة أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل الإداري والأكاديمي، مؤكداً أن ذلك يأتي بالنتائج المثمرة والمرجوة لكثير من الإنجازات العلمية والأكاديمية التي تحققت، والتي يجري العمل على تحقيقها في الأيام والسنوات القادمة، ما يعزز من مسيرة الجامعة نحو التقدم والتطور.

كما اعتمد المجلس إنشاء مركز دراسات الأسرة والطفل، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة.

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