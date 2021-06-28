«تحقيق أمنية» تعيد السمع إلى طالبة في كلية الطب

المصدر: أبوظبي - البيان

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الشابة ندى والمصابة بالسكري من الدرجة الأولى في الحصول على سمّاعة طبية تُمكّنها من استعادة السمع الذي كادت تفقده بسبب مُضاعفات المرض والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي مثل بقية أقرانها.

وعلى الرغم من أن انتشار جائحة «كوفيد 19» في العام الماضي حال دون تحقيق أمنية ندى، غير أنه لم يقف عائقاً أمام تفوّقها في الثانوية العامّة ودخول كلية الطب. وجاء تحقيق أمنيتها تتويجاً لحلمها بإكمال مسيرة التفوّق والدراسة دون عوائق.

وبهذه المناسبة أثنى هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: على جهود القائمين على إذاعة القرآن الكريم وعلى الأيادي الخيّرة الكريمة التي ساهمت تبرعاتها عبر إذاعة القرآن الكريم في تحقيق أمنية ندى وتعزيز مشاعر الأمل والتفاؤل والسعادة في قلبها مع عائلتها.

ومن جانبها شكرت ندى أفراد فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية» على تمكينها من استعادة السمع لممارسة الحياة والدراسة بشكل طبيعي، مُعربة عن سعادتها التي لا توصف عند علمها بتحقيق أمنيتها التي طال انتظارها، ومؤكدة على أنها ستواصل مسيرة التفوّق في كلية الطب لمُساعدة الأطفال المرضى والتخفيف من آلامهم.

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