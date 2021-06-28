استطلاع لفيناسترا: «الخدمات المصرفية كخدمة» سيكون لها أثر كبير خلال الـ 12 شهراً القادمة

المصدر: دبي- البيان

أظهرت نتائج استطلاع استقصائي أجرته «فيناسترا»، أن الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، من المتوقع أن يكون لها أثر لافت في القطاع المصرفي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ومع أن غالبية الأسواق تتوقع أن يكون هذا الاتجاه هو السائد على نطاق واسع - 85 % من المستطلعين في المؤسسات المالية العالمية – إلا أن كلاً من 92 % في هونغ كونغ، و90 % في الإمارات، و87 % في سنغافورة، يتوقعون أن يكون تأثير الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، هو الأكبر.

كما كشف الاستطلاع أن 6 من بين كل 10 مستطلعين في الإمارات، يميلون إلى التعاون مع أطراف ثالثة، في حال أنها تدعم نموهم، من خلال إنشاء مصادر دخل أو خدمات جديدة بنسبة، وذلك بنسبة 61 ٪. وفي إطار الإعداد للتقرير الصادر بعنوان: «الخدمات المالية:

استطلاع آراء المجتمع المحلي 2021»، تم إجراء مقابلات مع 119 مسؤولاً تنفيذياً من المتخصصين في قطاع الخدمات المالية، انطلاقاً من مقراتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة،. وقد استقصت الدراسة آراء 785 متخصصاً في المؤسسات المالية والبنوك في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والإمارات.

كما تتبّعت الدراسة الوضع الراهن لمشهد الخدمات المصرفية المفتوحة، والخدمات المالية المفتوحة، والتكنولوجيا والمبادرات التي من المرتقب أن تحدث فرقاً كبيراً في الخدمات المالية العام القادم، وكيف انعكست تداعيات جائحة كوفيد 19 على القطاع ككل. وطبقاً لنتائج الاستطلاع في الإمارات:

• أفاد 57 ٪ من المشاركين بأن هذا سينعكس على التمويل التجاري، في حين أشار 55 ٪ إلى الخدمات المصرفية للشركات تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 53 %.

• أفاد 68 ٪ من المشاركين بأن مفهوم «الخدمات المصرفية المفتوحة»، يشكل ركيزة أساسية ولا غنى عنها لمؤسساتهم، في حين أبدى 91 ٪ نوعاً من التوافق الجزئي أو الكلي، على أن الخدمات المالية المفتوحة، سيشكل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية.

• صرّح أكثر من نصف المستطلعين (51 ٪)، بأن مؤسساتهم تخطط للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في حين ذكر 44 ٪، أن مؤسساتهم لديها خطط للاستثمار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

• أفاد المستجيبون في الإمارات، بأن صناع القرار الذين يتبعون منهجية تفكير قديمة، يشكلون العائق المحتمل بنسبة 58 %، تليها تكاليف التطوير (49 ٪)، والأنظمة الصارمة للغاية (49 ٪).

وقال إيلي روزنر، المسؤول الرئيس للمنتجات والتكنولوجيا لدى «فيناسترا»: تشير النتائج، إلى كيف أن المؤسسات المالية تستفيد بالفعل من الخدمات المصرفية المفتوحة، وفي المقابل، سيشهد هذا العام نشوء اتجاه جديد، وهو الدور المتنامي لمفهوم الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS).

ونحن نرى أن هذه المبادرات قد بدأت مسبقاً، بتمهيد الطريق نحو تبني النهج الحقيقي للخدمات المالية المفتوحة، ما سيساعد مؤسسات الخدمات المالية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى عملائها.

في ما يتعلق بالخدمات المصرفية كخدمة، على وجه الخصوص، يرى 81 ٪ من المستطلعين العالميين، أنها تعد بمثابة وسيلة لتنمية الأعمال، وتعزيز قنوات التوزيع الخاصة بها، واختصار الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، فضلاً عن دورها في تبسيط العمليات وإجراءات الإنجاز.

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