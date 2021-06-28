74 % من المهنيين في الإمارات يفضلون الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي- البيان

كشفت استبانة جديدة أجرتها بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة في بحوث السوق، بعنوان «بيئة العمل المثالية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا»، أن 74٪ من المهنيين في الإمارات يفضلون العمل في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة.

وتسلط الاستبانة الضوء على تصورات المهنيين المتعلقة بمكان العمل المثالي والتي تتغير باستمرار، إذ قال نحو 6 من 10 مجيبين (59٪) إن خيار العمل عن بُعد يعد من أهم العناصر التي ينبغي توفيرها في مكان العمل.

وإضافة إلى أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في مكان العمل، صرح 82٪ من المجيبين في الدولة بتفضيلهم العمل في بيئة مليئة بالتحديات. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 81٪ من المهنيين أن التواصل بشفافية يعد عاملاً مهماً في أي بيئة عمل.

ويأتي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية أحد أهم العوامل بالنسبة للمهنيين، إذ يعتقد 82٪ أن هذا العامل يعد مهماً في أي مكان عمل، وشملت العناصر المهمة الأخرى: التقييم العادل (77٪ قالوا إنه مهم)، والابتكار والإبداع (81٪ قالوا إنه مهم).

وإلى جانب العناصر التي تجذب المهنيين، برز الاحتفاظ بالموظفين أحدَ أهم العوامل التي تبدي الشركات اهتماماً بها. وحينما سُئل المجيبون عن أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، فقد تم اختيار فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (35٪) وفرص التدريب والتطوير (34٪)، أهم عاملين إلى جانب الراتب.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: استطعنا في الاستبانة الأخيرة، تسليط الضوء على أماكن العمل الحديثة، وتحديد العوامل واستراتيجيات التصميم التي تعمل على تحسين الفعالية والأداء. وسُئل المجيبون عن ثقافة الشركة وتأثيرها في اختيار مكان العمل، إذ قال أكثر من النصف (54٪) إن ثقافة الشركة واحد من أهم العوامل التي يأخذونها بعين الاعتبار عند الانضمام لشركة ما.

وينظر المهنيون في الإمارات إلى مجموعة متنوعة من العناصر المتعلقة بمهام الشركات وتأثيرها في المجتمعات، إذ شملت القيم التي تزيد من جاذبية الشركات: أخلاقيات العمل الجيدة (50٪)، وثقافة الشركة الودية (41٪)، ومساعدة المجتمع (26٪)، واتباع أساليب صديقة للبيئة (17٪).

وللتأكيد على أهمية دور التكنولوجيا، قال 44٪ من المجيبين إنه من السهل الوصول إلى المعلومات حول ثقافة الشركة وبيئتها عند التقدم لوظيفة. إذ تعد صفحات الشركات التي تستهدف الباحثين عن عمل عبر الإنترنت (30٪)، ووسائل التواصل الاجتماعي (22٪)، وسمعة الشركة بين الأشخاص (17٪) أفضل الطرائق لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل.

وقال 52٪ من المجيبين في دولة الإمارات إن المزايا التي تقدمها الشركة تعد ذات أهمية استثنائية، وشملت المعلومات الأخرى الأكثر أهمية: قصص نجاح الموظفين وتقييمهم للشركة (38٪)، وجوائز وإنجازات الشركة (24٪).

حجم وتصميم الشركة

ويهتم المهنيون بالعناصر المتعلقة بحجم وتصميم الشركة أيضاً. ويبدو أن الموظفين في دولة الإمارات يفضلون العمل في الشركات الكبيرة، إذ يرى 58٪ من المجيبين أن حجم الشركة المثالي يزيد على 50 موظفاً.

وتم جمع بيانات الاستبانة عبر الإنترنت في الفترة من 3 وحتى 26 مايو، بمشاركة 3536 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز