استقبال المسجلين في مركز دبي لتطوير نمو الطفل مطلع سبتمبر

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن جاهزية مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة، لاستقبال كل الأطفال المسجلين فيه مع بداية العام الدراسي مطلع سبتمبر المقبل، مبينة تزايد رغبة الأسر بإلحاق أطفالهم بجلسات التأهيل المباشرة لتعزيز استفادتهم من الأنشطة والفعاليات الجماعية والفردية.

وبيّنت الهيئة أن أكثر من 85% من الأطفال يباشرون حالياً جلسات التأهيل المباشرة من المقر الجديد للمركز في مركز البرشاء المجتمعي، حيث تلقى كل اختصاصيّ التأهيل العاملين في المركز التطعيم بشكل كامل حرصاً على سلامة الأطفال.

وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية اللازمة لعودة آمنة لجميع الجلسات التأهيلية المباشرة في البيئة الطبيعية سواء أكان ذلك في المركز أم المدرسة أم المنزل بما يضمن أقصى استفادة ممكنة للأطفال من الجلسات، مع عدم تعريضهم للخطر.

وقال حريز إن منهجية عمل المركز التي تستند إلى تمكين الأسرة من دعم برامج وخطط التأهيل وتدريب أفرادها والمتعاملين مع الطفل ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من خطة علاج أبنائهم، ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في استمرارية جلسات التأهيل التي أقيمت عن بُعد تحت إشراف الاختصاصيين، مبيناً أن الخروج من المنزل والتواصل مع الأطفال الآخرين والحضور شخصياً إلى المركز هو ما افتقده الأطفال وباتوا بحاجة له بعد هذه الفترة.

وأضاف إن الانتشار المفاجئ لفيروس «كوفيد 19» أحدث قلقاً عاماً وتخوفاً على صحة الفئات الأكثر عرضة للضرر مثل كبار السن وأصحاب الهمم، وهو ما فرض الحاجة لوجود حلول بديلة تضمن استمرار الأعمال وجلسات التأهيل وغيرها.

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