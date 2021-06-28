354 ورقة بحثية بمؤتمر «الدراسات العليا» في جامعة خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا الافتراضي 2021 والذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ويعد المؤتمر منصة تستعرض المشاريع البحثية والأفكار المبتكرة والعديد من المشاريع من مختلف المجالات، ويشهد في دورته الـ6 عرض 354 ورقة بحثية تم اختيارها من بين ما مجموعه 435 ورقة مقدمة وتشكل نسبة 80% من الأوراق المقدمة مشاريع بحثية أجراها طلبة من تخصصات الهندسة والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبية والطب التحضيري وعلوم الصحة والحياة.

وضمت الأوراق البحثية عدداً من البحوث المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال إذ سيتم اختيار أفضل المشاريع البحثية من بين مجموعة التخصصات بأكملها.

وتشمل قائمة الجامعات المشاركة في البحوث كلاً من جامعات: خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الإمارات العربية المتحدة، نيويورك أبوظبي، زايد، السوربون أبوظبي، جامعة أبوظبي، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة البريطانية في دبي وجامعة دبي.

محرك

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي: تعد البحوث في الدراسات العليا أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد المعرفة إذ تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجهها الصناعات والقطاعات الحيوية في العالم بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص. وأضاف معاليه: تساهم البحوث المتقدمة التي يجريها طلبة الدكتوراه على وجه الخصوص في تطوير المعرفة التي تساهم في إيجاد حلول للمشكلات في مختلف المجالات.

تميز

ومن جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي رئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا 2021 نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: إن مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا أثبت في السنوات الـ6 الماضية تميزه مؤتمراً أكاديمياً متعدد التخصصات يوفر منصة لمشاركة البحوث التي يتم إجراؤها في جامعات الدولة.

مساهمة

تساهم الأوراق البحثية بشكل كبير في خدمة الثورة الصناعية الرابعة كما تبحث في مشاريع تركز على علم الوراثة وبحوث السرطان والأوبئة وفي الأمراض الأكثر انتشاراً كمرض السكري وأمراض القلب وفي مجالات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كالطاقة المتجددة والاستدامة وتحلية المياه والاستفادة من تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي والروبوتات بالإضافة إلى البحوث المختلفة في مجالات التربية واللغويات.

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