الوقوف على أوضاع طلبة الإمارات الدارسين في جامعات مصر

المصدر: القاهرة - وام

التقى الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي في سفارة الدولة لدى القاهرة، وفداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وأكد المعلا استمرار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها للطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات خارج الدولة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تقدمها الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية للتسهيل على الطلاب الإماراتيين. واستمع في اللقاء لاقتراحات الدارسين حول آلية عمل الملحقية الثقافية ومناقشة أيضاً الإجراءات المتبعة في الملحقية لقبول الطلبة الجدد، وتذليل العقبات كافة التي تواجه الطلبة، وتوفير المعلومات والبرامج كافة للدارسين لتسهيل التحاقهم بالجامعات.

ومن جهة أخرى أبدى الطلبة سعادتهم باللقاء، مشيدين بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الملحقية الثقافية لتوفير كل ما يحتاجون إليه ومنحهم كل الدعم والاهتمام.

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