جامعة دبي تقدم منحاً لدراسة الماجستير في علوم البيانات

المصدر: دبي - وام

أعلنت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي عن تقديم منح كاملة وجزئية لدراسة برنامج الماجستير في علوم البيانات الذي يعد من أحدث برامج الماجستير التي تطرحها الجامعة والتي تتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن أهم البرامج المتخصصة والمطلوبة في القطاعين الخاص والعام. وأعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة ماجستير علوم البيانات وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرنامج والبرامج الأخرى في التخصصات المختلفة التي تطرحها الجامعة في مراحل البكالوريوس والماجستير.

رؤية



وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية هذه المنح وأوضح أن برنامج الماجستير في علوم البيانات والبرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الـ50 عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، والذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال، مشيراً إلى أن برنامج الماجستير تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم وصمم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل مثل الإبداع والابتكار والحرفية في مجال تحليل البيانات والمجال الأوسع للحوسبة.

مجالات



ومن جهته قال الدكتور سعد علي أمين رئيس قسم تقنية المعلومات في كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي: إن برنامج الماجستير في علوم البيانات، الذي طرحته الجامعة في أكتوبر الماضي، يفيد في العديد من المجالات الحيوية، ويساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات التي تساهم في تنمية وتطوير وتحسين مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والطاقة وغيرها، عبر تحليل البيانات كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، ويساعد على تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته. وأشار إلى أن البرنامج يعد فريداً من نوعه لأنه يمزج بين المعايير الدولية وتخصيص الاحتياجات المحلية لمساعدة الطلبة على تطبيق مهاراتهم التحليلية وقدراتهم البحثية.

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