4 طالبات يبتكرن جهازاً لتوليد الطاقة من الطائرات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت 4 طالبات من جامعة الشارقة وهن حصة سيف المحرزي تخصص هندسة طاقة متجددة ومستدامة وفاطمة سهيل الغفلي طب عام وجراحة ويمنى محمد هندسة صناعية وإدارة هندسية ونور أكرم عيسى تغذية علاجية من ابتكار مشروع (صوت الكهرباء)، وهو عبارة عن جهاز يلتقط الأصوات العالية من الطائرات على شكل تيارات متعددة ويحولها إلى طاقة كهربائية.

تلوث

وقالت حصة سيف المحرزي إن المشروع فاز بالمركز الأول في جائزة (مسابقة المبتكر) التي أطلقتها كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة بالتعاون مع شركة صندوق الابتكارات في مارس 2021، والتي هدفت إلى تمكين الطلاب من تطبيق نهج التفكير التصميمي في تحديد الفرص لأفكار مبتكرة لريادة الأعمال.

أصوات

وقالت فاطمة سهيل الغفلي إن الطائرات تمتلك أعلى المحركات الصاخبة التي تحدث أصواتاً، كما تعد فترات إقلاع الطائرات وهبوطها في المطارات أعلى اللحظات صخباً، إذ يمكن أن يصل مستوى الضوضاء إلى أعلى المستويات، ما يمكن من استخدام ضوضاء الطائرات الهائلة لتوليد الكهرباء.

آلية

وأكدت يمنى محمد أن آلية عمل الجهاز هي التقاط الأصوات على شكل تيارات متعددة، إذ تعبر التيارات المترددة عبر محول لتقوية التيار الكهربائي بشكل تلقائي ودفعه إلى دائرة كهربائية لشحن وتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت نور أكرم عيسى إنه في ظل جائحة كورونا، كان من الصعب على الفريق الوجود في مكان واحد فترات طويلة لتصميم وتركيب الجهاز، فواجهتنا بعض التحديات في مسار تطوير المشروع.

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