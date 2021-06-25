شرطة الشارقة تطلق «باقة الثانوية العامة» لخريجي «الثاني عشر»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏ «باقة الثانوية العامة»‏ للطلبة خريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2020/2021 متمثلة في خدمة «إصدار شهادة إثبات الحالة الجنائية».

وخدمة «فتح ملف مروري» تضاف إلى حزمة خدماتها الاستباقية المتميزة لإسعاد المتعاملين وذلك بهدف تقديم خدمات ذكية للمتعاملين من فئة خريجي الصف الثاني عشر سعياً إلى تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بأقل جهدٍ مما يجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة.

وأشار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إلى أن إطلاق هذه الباقة جاءَ بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومعهد الشارقة للسياقة تنفيذاً للتوجهات الحكومية بهذا الشأن وإيماناً منها بـأهمية تلك العلاقة التكاملية مع الشركاء في تقديم خدمات استباقية تحقق السعادة للمتعاملين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللواء الشامسي أن القيادة العامة تضع سعادة متعامليها في محور اهتمامها عبر فهم احتياجاتهم والتنبؤ بأفكارهم واستحداث خدمات استباقية لهم تفوق توقعاتهم إذ تحرص على ترجمة مفهوم الاستباقية في تقديم الخدمات إلى واقع نعيشه متابعةً وسيراً على نهج دولة سباقة طموحة تستشرف المستقبل وترسخ مفهوم السعادة لكل من يعيش على أرضها.

وأثنى اللواء الشامسي على جهود موظفي مراكز خدمة إسعاد المتعاملين.. داعياً إلى مضاعفة جهودهم لإسعاد المتعاملين وتعزيزاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع وضماناً لسرعة إنجاز معاملاتهم تقليصاً لزمن رحلة المتعامل بتقديم خدمات تفوق التوقعات.

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