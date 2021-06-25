«أبحاث التنقل» في جامعة الإمارات يعزز نظم المواصلات الآمنة
يعمل مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على مجموعة من المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، التي تصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبحث أهم القضايا المعاصرة المتعلقة بالتنقل الآمن؛ مثل مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات الخطيرة، بحلول عام 2040.
بحلول عام 2040، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، والنمذجة الرياضية لديناميكيات انتشار كوفيد 19 في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، ومشروع تطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من الفيروس في الحج والعمرة، لغرض إدارة الحشود، بالتعاون مع جامعة أم القرى، ووزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور حمد عبد الله الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل، إن رسالتنا في هذا المركز، هي تحقيق نظام مواصلات آمن وفعال ومتكامل وصديق للبيئة، من خلال المساهمة في البحوث ذات التخصصات المتعددة، وتمكين استعمال التكنولوجيا والتفاعل بينها، وتعزيز الأفكار الإبداعية، وربط العلاقات بين أصحاب المصلحة والقرار، ونشر أحدث ما توصل إليه العلم في ما يخص قطاع النقل والمواصلات.
وأضاف أن المركز يعمل حالياً على مجموعة من المشاريع المتعلقة بهندسة الطرق والبنية التحتية، بالتعاون وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمثلة في مشروع تطوير منهجية دعم اتخاذ قرارات للجدولة الذكية لصيانة الطرقات، باستخدام تعلم الآلة والشبكات البيزية، وسلوك الخرسانة الذاتية العلاج في بيئة محفزة للصدأ، وسلوك الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره، والمسلحة بألياف البازلت غير معدنية، وتطوير خوارزميات التعرف الآلي على صور تشققات الطرقات، باستخدام نماذج الشبكات العصبونية الالتفافية.
جدير بالذكر، أن مركز الإمارات لأبحاث التنقّل، والذي عرف سابقاً بمركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور،(RTTSRC) تم إنشاؤه في جامعة الإمارات، في يونيو 2004، بهدف تعزيز دور الجامعة في خدمة الأهداف التنموية للدولة في مجالات النقل وهندسة الطرق وسلامة المرور، وهو أول مركز بحثي أنشئ بجامعة الإمارات، وقد قام بتنفيذ 22 مشروعاً، بتمويل داخلي، وأكثر من 40 مشروعاً بتمويل خارجي، منذ نشأته.
ويشمل المركز خمس مجموعات بحثية، هي: التنقل الآمن، والبنية التحتية الفعالة، والتنقل المتصل ذاتي القيادة، والتنقل المتكامل، والتنقل الأخضر.
ويضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف المجالات، مثل: علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة البيئية، الهندسة الميكانيكية، الجغرافيا، نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بعد، الإحصاء والاقتصاد.