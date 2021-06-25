«أبحاث التنقل» في جامعة الإمارات يعزز نظم المواصلات الآمنة

المصدر: (العين- البيان)

يعمل مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية ‏المتحدة، على مجموعة من المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف ‏الجهات الحكومية، التي تصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية ‏للدولة، وتبحث أهم القضايا المعاصرة المتعلقة بالتنقل الآمن؛ مثل ‏مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية ‏بإمارة أبوظبي، للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات ‏الخطيرة، بحلول عام 2040.

بحلول عام 2040، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ‏بأبوظبي، و‎‎النمذجة الرياضية لديناميكيات انتشار كوفيد 19 في ‏إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، ومشروع تطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من الفيروس في الحج والعمرة، لغرض إدارة الحشود، بالتعاون مع جامعة أم ‏القرى، ووزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال الدكتور حمد عبد الله الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث ‏التنقل، إن رسالتنا في هذا المركز، هي تحقيق نظام مواصلات ‏آمن وفعال ومتكامل وصديق للبيئة، من خلال المساهمة في البحوث ‏ذات التخصصات المتعددة، وتمكين استعمال التكنولوجيا والتفاعل ‏بينها، وتعزيز الأفكار الإبداعية، وربط العلاقات بين أصحاب ‏المصلحة والقرار، ونشر أحدث ما توصل إليه العلم في ما يخص ‏قطاع النقل والمواصلات.

وأضاف أن المركز يعمل حالياً على مجموعة من ‏المشاريع المتعلقة بهندسة الطرق والبنية التحتية، بالتعاون وزارة الطاقة ‏والبنية التحتية، متمثلة في مشروع تطوير منهجية دعم اتخاذ قرارات ‏للجدولة الذكية لصيانة الطرقات، باستخدام تعلم الآلة والشبكات ‏البيزية، وسلوك الخرسانة الذاتية العلاج في بيئة محفزة للصدأ، وسلوك ‏الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره، والمسلحة بألياف البازلت غير ‏معدنية، وتطوير خوارزميات التعرف الآلي على صور تشققات الطرقات، ‏باستخدام نماذج الشبكات العصبونية الالتفافية.‏

جدير بالذكر، أن مركز الإمارات لأبحاث التنقّل،‎ ‎والذي عرف سابقاً بمركز ‏بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور‎،(RTTSRC) ‎تم ‏إنشاؤه في جامعة الإمارات، في يونيو 2004، بهدف ‏تعزيز دور الجامعة في خدمة الأهداف التنموية للدولة في مجالات ‏النقل وهندسة الطرق وسلامة المرور، وهو أول مركز بحثي أنشئ ‏بجامعة الإمارات، وقد قام بتنفيذ 22 مشروعاً، بتمويل داخلي، وأكثر ‏من 40 مشروعاً بتمويل خارجي، منذ نشأته.‏

ويشمل المركز خمس مجموعات بحثية، هي: التنقل الآمن، والبنية ‏التحتية الفعالة، والتنقل المتصل ذاتي القيادة، والتنقل المتكامل، ‏والتنقل الأخضر.‏

ويضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف المجالات، ‏مثل: علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، الهندسة الكهربائية، ‏الهندسة المدنية، الهندسة البيئية، الهندسة الميكانيكية، الجغرافيا، ‏نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بعد، الإحصاء ‏والاقتصاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز