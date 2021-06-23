12 من طلبة المدارس يفوزون بتحدي «صمم مزرعتك الممكنة بالتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مكتب الأمن الغذائي والمائي، عن الفائزين بتحدي «صمم مزرعتك الممكنة بالتكنولوجيا»، ضمن مستهدفات كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى»، الذي أصدره المكتب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يناير الماضي، ولاقت المسابقة تفاعل العديد من الطلبة من مختلف أنحاء الدولة، وتم استلام أكثر من 1900 مشاركة، حيث تم اختيار 12 فائزاً، منهم ثلاثة احتلوا المراكز الأولى، ممن تأهلوا بعد اجتيازهم المراحل التحكيمية المتخصصة.

جاء ذلك خلال فعالية افتراضية، حضرتها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وعدد من مسؤولي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والطلبة الفائزون وأولياء أمورهم.

ويهدف كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى»، إلى رفع وعي طلبة المدارس حول ملف الأمن الغذائي، وأهمية إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الغذاء والزراعة في الإمارات، ويُجسد الكتاب شخصيات إماراتية شبابية، تنطلق خلال الكتاب، في رحلة ترتكز على الاستكشاف والابتكار والمغامرة، ليتعلموا المزيد عن الأمن الغذائي.

ومن أجل ترجمة أهداف كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى»، إلى واقع مثمر، تم إطلاق التحدي ضمن الكتاب، بهدف تشجيع الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 17 عاماً، على تصميم نماذج لمزارع باستخدام التقنيات الحديثة، وتحمل في طياتها حلولاً لتحديات الزراعة في الإمارات.

وينطوي نموذج المزارع على رسم تصميم المزرعة، أو استخدام لعبة «ماين كرافت»، لتصميم مزرعة مبتكرة، على غرار المزارع العمودية، والحدائق المصممة بنظام الأيروبونيك، وذلك بالاستعانة بمعلومات قيمة، يوفرها الكتاب الإلكتروني «الأمن الغذائي: رحلتنا الأولى»، الذي يعد دليلاً ومرجعاً للمتسابقين.

حلول

وقالت معالي مريم المهيري: «تحرص الدولة على تعزيز أمنها الغذائي، ضمن أهم ملفاتها الاستراتيجية في المستقبل، وهو ما يستلزم رفع وعي المجتمع تجاه هذا الملف الحيوي، وتأهيل الأجيال الحالية والمستقبلة على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا الغذائية والزراعية على وجه الخصوص في الدولة، ولقد كان الهدف من إطلاق كتاب «الأمن الغذائي.. رحلتنا الأولى» إلى التعريف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، وإشراك طلبة المدارس في ابتكار أدوات جديدة، تؤهلهم لإيجاد حلول أكبر في المستقبل».

وضمت قائمة الفائزين في المراكز الـ 9 المتبقية، كلاً من جان فريلين من المدرسة الفلبينية في دبي، ومهرة محمد حمد الثميري من مدرسة المواهب في أبوظبي، وأمير مبروك من مدرسة بدع المطاوعة في أبوظبي، واليكساندروس من مدرسة ساوث فيو في دبي، وياسر خلف الله من مدرسة العين الإنجليزية في مدينة العين، وعائشة راشد سيف العلي من مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية في أم القيوين، وعائشة هانيا من مدرسة دلهي الخاصة في دبي، ومجموعة الطلبة «ايكو فارم» من مدرسة كرانلي في أبوظبي، ويمنى إيهاب عبد القادر محمود من المدارس الأهلية الخيرية في دبي.

جوائز

حصل الفائزون على جوائز عينية قيمة، نظير جهودهم، حيث حصلت الطالبة أفراح منهاج من المدرسة الهندية النموذجية الجديدة في دبي، على جائزة المركز الأول، فيما حصلت الطالبة زوي بترويانو من مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، على جائزة المركز الثاني، وحصلت الطالبة علياء علي الشميلي من مدرسة أكاديمية رأس الخيمة الأمريكية، على المركز الثالث.

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