«التعليم المدرسي»: تقييم برنامج المهارات الصيفية لتطويره

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعتزم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الوقوف على تقييم تطبيق برنامج المهارات الصيفية، من خلال رصد التغذية الراجعة عن طريق زيارات الفصول الصيفية، والوقوف على تأثير البرنامج الذي أطلق تحت عنوان برنامج دعم المهارات، منذ 20 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو الجاري.

ووجهت المؤسسة في تعميمها الصادر، مؤخراً مديري المجالس التعليمية ومديري النطاق، بجمع البيانات لتحسين وتطوير المبادرة مستقبلاً، وتنفيذها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الزيارات تأتي ضمن خطة لمتابعة تطبيق مواد البرنامج في الميدان التربوي.

وأوضحت المؤسسة أنها اختارت عدداً من أعضاء فرق الدعم الأكاديمي، الذين يتمتعون بخبرة واسعة، لزيارة ودعم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية، لافتةً إلى أن المعلم الأول لقسم اللغة الإنجليزية في جميع المدارس سيقدم الدعم اللازم بالتنسيق مع مدير المدرسة، ليتمكن أعضاء فرق الدعم الأكاديمي من الوصول إلكترونياً إلى الفصول الدراسية التي تم اختيارها من خلال الجدول الدراسي الذي تم تحميله من قبل المدرسة.

رحلة

وجاء برنامج المهارات الصيفية استكمالاً لرحلة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي الذي شارف على نهايته، وذلك تحقيقاً لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية، وتعمل المؤسسة من خلال هذا البرنامج على تعزيز المهارات الأساسية المكتسبة في هذا العام الدراسي لدى الطلبة من خلال تقديم برنامج نموذجي يمكن للطالب الاستفادة منه لتأهيله للعام الدراسي المقبل، كما تعمل على التأكد من أن جميع الطلبة لديهم قوية للمرحلة التعليمية التالية سواء كانت بالانتقال إلى الصف الذي يليه أو اكتساب مهارات متقدمة لمزيد من التعلم.

ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية وهي: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة، حيث سيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للمعايير الدولية التي يطبق من خلالها امتحانات بيرلز.

وتقدم الحصص فيه بشكل فعال، حيث تولي معلمي مواد اللغة الإنجليزية والعربية للصف الرابع تقديم دروس التعلم الإلكتروني المباشر وفقاً لخطة ممارسة «بيرلز» المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لهذه المواد، ويتم تزويد الطلبة بمهام عن طريق نظام التعلم الذاتي، ويتولى معلمو اللغة العربية والإنجليزية الرياضيات والتصميم والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب والتصميم الإبداعي والابتكار للصف الخامس إلى الصف الثاني عشر تقديم الدروس بنظام التعليم الإلكتروني المباشر وفقاً للخطة الدراسية والمواد الموضوعة للدورة المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لتلك اللغات.

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