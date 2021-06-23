جامعة خليفة تطلق مسابقة تطبيقات الهواتف

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن إطلاق مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2021 في نسختها الخامسة عشرة والتي تعتبر مسابقة ومدخلًا إلى تطوير تطبيقات الهواتف للطلبة في الصف التاسع والعاشر والحادي عشر.

وتبدأ النسخة الجديدة من هذا التحدي التكنولوجي الذي سيحمل عنوان «تطوير التطبيقات استعدادًا لإكسبو 2020» من11 إلى 26 يوليو المقبل حيث سيقوم الطلبة المشاركون ببحث التكنولوجيات الأساسية للتطبيقات وتعلم آلية تطوير تطبيقات الهواتف الخاصة بهم باستخدام برمجيات السحب والإفلات.

وتسعى مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية التي تنظمها جامعة خليفة لطلبة المرحلة الثانوية إلى توسيع نطاقها من خلال البناء على النجاحات التي حققتها المسابقة والتي تم تنظيمها لمدة 14 عامًا متتاليًا في مجموعة من الجامعات.من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «تهدف مسابقة الهواتف الذكية 2021 والموجهة لطلبة المرحلة الثانوية إلى تحفيز العقول الشابة وتعزيز عمليات الابتكار».

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