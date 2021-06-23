«الإمارات للتعليم» توجه طلبة الثانوية إلى «ستراتا هب»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية، لحث طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع إلى الثاني عشر، للتسجيل في منصة «ستراتا هب» التابعة لشركة «ستراتا» للتصنيع، في إطار سعيها نحو تطوير مهارات الشباب وتوفير فرص لهم، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصنيع.

وأوضحت المؤسسة أن مشاركة الطلبة تعد فرصة، للاطلاع على المهن وطبيعة العمل في مجالات التصنيع الخاصة بالطيران، ولقاء مشرفين عبر المنصة لاكتساب المعلومة والمعرفة الشاملة بمجالات العمل والمهن المتعلقة في مجال التصنيع بالدولة.

كما يتم من خلالها مشاركة تجارب وخبرات الطلبة، بهدف توجيههم إلى المجالات المتاحة في قطاع الطيران والصناعة، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة حول طبيعة بيئة العمل، ليتمكنوا من خوض التجربة بكفاءة عالية.وتلعب المنصة دوراً حيوياً في تطوير وتشجيع الشباب الطموح والموهوب على لعب دوره المحوري في دفع مسيرة النمو في الإمارات.

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