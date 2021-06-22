700 بحث علمي في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية خلال 5 سنوات

المصدر: دبي- وائل نعيم

قال الأستاذ الدكتور زيد البقاعين، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية لــ «البيان»: إن عدد الأبحاث العلمية خلال السنوات الخمس الماضية في الجامعة بلغ قرابة 700 بحث علمي في جميع تخصصات العلوم الصحية بما فيها أبحاث الجينوم، لافتاً إلى أن الجامعة أطلقت مؤخراً برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية وهو أول برنامج دكتوراه تطلقه الجامعة في إطار مساعيها المتواصلة لدعم وتعزيز الأبحاث العلمية في دولة الإمارات.

وأوضح أن هذا البرنامج يمثل أحد أهدافنا الأساسية في تدريب ورعاية الكفاءات العلمية ودعم الأبحاث في العلوم الصحية والطبية الحيوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن برنامج الدكتوراه يتيح للطلبة الاستفادة من خبرات الكادر الأكاديمي والبحثي في الجامعة في مجالات متعددة من العلوم الطبية والطبية الحيوية.

وأوضح أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أطلقت خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي في دورته الحالية، مركز استكشاف الجينوم الأول من نوعه في الدولة، والذي سيقدم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الاضطرابات الجينية، وتعزيز أبحاث الجينوم المحلية وإعداد الجيل القادم من العلماء في الدولة، منوهاً بأن الجامعة في تطور مستمر لتحقيق رعاية صحية متكاملة وسعيها الدائم إلى أن تكون عنصراً هاماً في نظام صحي متكامل في الدولة، خاصة وأن الجامعة لديها خبرات على مستوى عالمي.

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