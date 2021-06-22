المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف الدكتور سامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة، أنه تم استعراض وضع صيغ مشتركة بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والجامعات الماليزية، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات أكاديمية بين الجانبين، إلى جانب إمكانية استقطاب الطلبة الماليزيين لدراسة اللغة العربية في جامعة الفجيرة. جاء ذلك خلال زيارة القنصلية الماليزية برئاسة محمد حسريل القنصل العام الماليزي جامعة الفجيرة، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي بين الجامعة والجامعات الماليزية، حيث استقبل مدير الجامعة الوفد بحضور عمداء الكليات في الجامعة.

وقدم مدير جامعة الفجيرة شرحاً وافياً عن أقسام وكليات الجامعة، وأبرز البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها وفق الاعتمادات الدولية وانسجاماً مع رسالة الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة يدعم الابتكار والتجديد، ويعزز الثروة المعرفية والمشاركة المجتمعية، وأشار غوانمة إلى حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة لمساعدة طلبة الجامعة المبتعثين من مختلف دول العالم لتحقيق النجاح والتميز في دراستهم.

شكر وتقدير

ومن جانبه توجه القنصل الماليزي بالشكر والتقدير إلى الهيئة التدريسية في جامعة الفجيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم العالي على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى ضرورة دفع العلاقات الثنائية بما يعزز برامج تبادل الطلبة بين جامعة الفجيرة والجامعات الماليزية.

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