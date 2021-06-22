جامعة الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع «ميغيل الكندية»

المصدر: العين - البيان

أبرمت كلية الطب والعوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ميغيل الكندية المرموقة للطب اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب الطلابي الصيفي للعام 2021، وذلك ضمن مبادرة جديدة طورتها الجامعة، من خلال مناقشة مبتكرة مع كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات بعنوان «برنامج ميغيل الصيفي عبر الإنترنت» لتعزيز مهارات الطلبة العملية والعلمية خلال الفترة الصيفية ضمن برنامج «عن بُعد» أعد خصيصاً لطلبة الكلية.

وقالت الدكتورة سعيدة المرزوقي مساعد العميد للتعليم الطبي في جامعة الإمارات: تعد كلية الطب بجامعة ميغيل من بين أفضل كليات الطب في أمريكا الشمالية، وهي معروفة بتميزها في التدريس والتدريب السريري والبحث، كما تعد الاتفاقية بين كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات وجامعة ميغيل خطوة لتأسيس مزيد من التعاون بين المؤسستين في التعليم الطبي والبحث العلمي، كما سيمنح البرنامج الطلاب فرصة التواصل مع زملائهم من جامعات أخرى والتعرف على نظام طبي آخر. وقد تكون هذه بادرة لاستكشاف فرص للتدريب على مستوى الدراسات العليا.

تجارب

وجدير بالذكر أن «برنامج جامعة ميغيل الصيفي عبر الإنترنت» يهدف إلى منح طلاب الطب تجربة تعليمية غنية ومكثفة عبر الإنترنت، كما يوفر البرنامج أساساً قوياً ومعرفة متطورة في الجوانب العلمية والعملية والتطبيقية للممارسة المهنية للطب.

ووفق اتفاقية التعاون الموقعة سيتم تعريف الطلاب على نظام الرعاية الصحية الكندي، والنهج الكندي للطب السريري. كما سيتم تقديم وتنفيذ البرنامج من قبل أساتذة متميزين من كلية الطب في جامعة ميغيل الكندية، وسينضم للمبادرة مجموعة مختارة من أفضل الطلاب من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات.

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