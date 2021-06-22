أول برنامج دكتوراه في العلوم الطبية الحيوية بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، وهو أول برنامج دكتوراه تطلقه الجامعة، في إطار مساعيها المتواصلة لدعم وتعزيز الأبحاث العلمية في دولة الإمارات.

تم إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في دبي، ليتماشى مع أولويات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، المتمثلة في بناء القدرات الوطنية، ومواجهة التحديات الصحية عبر منظومة علمية وطنية، حيث صمم البرنامج للاستفادة من المقومات العلمية للجامعة، مع التركيز على مواضيع أوسع في مجال العلوم الطبية الحيوية، ويتاح التقديم للبرنامج للحاصلين على ماجستير العلوم في أحد المواضيع ذات الصلة، مثل علوم الحياة أو العلوم الصحية.

وسيحصل طلبة الدكتوراه على فرصة العمل مع الأكاديميين والمختصين في نفس المجال.

كما ستجرى الأبحاث والدراسات في مختبرات الجامعة المتطورة والمجهّزة حديثاً، إلى جانب مرافق الأبحاث الحديثة في مركز جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للأبحاث الطبية الحيوية، بدعم من مؤسسة «الجليلة» للأبحاث الطبية.

وقال الأستاذ الدكتور زيد البقاعين نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «يتمثل أحد أهدافنا الأساسية، في تدريب ورعاية الكفاءات العلمية، ودعم الأبحاث في العلوم الصحية والطبية الحيوية في الدولة».

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