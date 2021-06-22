مدارس خاصة ترصد حالات غش عبر «الأونلاين»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

رصدت مدارس خاصة في أبوظبي حالات غش خلال امتحانات النقل بين طلابها، التي جرت عبر «الأونلاين».

وقد خاطبت إدارات مدارس أولياء الأمور عبر إيميلات حصلت «البيان» على نسخة منها قالت فيها «إنه من المؤسف رصد حالات غش للطلبة وبمساعدة أولياء الأمور، وإن هذه التجاوزات تأتي بنتائج سلبية على المدى البعيد، وإن حصل الطالب على درجات أعلى في مواد دراسية بعينها».

وفي السياق أكد أولياء أمور لـ «البيان» ممن أبناؤهم في مراحل النقل أنهم لم يشجعوا أبناءهم على الغش ولم يلقنوهم الإجابات مباشرة، بل عملوا على مساعدة الأبناء بتوضيح بعض الأسئلة.

وقالت سارة الشواهنة: عملت على مساعدة ابني عبر امتحان الأونلاين، ولصغر سنه يحتاج إلى مساعدة في توضيح بعض الأسئلة، مؤكدة أنها لم تتعمد الغش أو تساعد نجلها على اتباع هذا الأسلوب.

وأن الكثير من الأمهات بشكل عام، يعملن على مساعدة الأبناء في توضيح الإجابات خصوصاً المرحلة التأسيسية، أما الصفوف المتقدمة من الرابع وحتى الثاني عشر، فقد اعترف البعض بالاتجاه إلى الغش، بداعي الحصول على درجات أعلى.

تبعات كورونا

وأضاف أولياء أمور أن الامتحانات «أونلاين» قد أوجدتها جائحة «كوفيد 19» والطبيعي أن يعيش الطالب أجواء الامتحانات وأداءها في المدرسة مباشرة.

وأشاروا إلى أنهم يتفاءلون بانتظام ذويهم حضورياً العام المقبل، وأشاروا إلى أن قرار دائرة التعليم والمعرفة بعودة التعليم الحضوري وإمكانية تطعيم الأطفال من 3 وإلى 11 عاماً، سيساهم في انتظام المجتمع المدرسي.

ودعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أولياء الأمور لعدم التدخل ومساعدة الأبناء خلال الامتحانات الدراسية، وأكدت على أهمية ترك الحرية لهم في الإجابات وعدم الحد من رغباتهم وتوجهاتهم، وأن الغرض هو التفاعل البناء وترجمة ما حصل عليه الأطفال من معرفة خلال العام الدراسي، وليس تحصيل الدرجات.

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