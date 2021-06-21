بلدية دبي تكرم المدارس الفائزة بمسابقة «جمع العبوات البلاستيكية»

المصدر: دبي - وام

كرمت بلدية دبي المؤسسات التعليمية الفائزة بمسابقة «جمع العبوات البلاستيكية» على مستوى القطاع الحكومي والتي شهدت مشاركة ما يقارب 19 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 63 مؤسسة تعليمية حكومية بزيادة قدرها 11% على العام الماضي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا التلوث البلاستيكي وتأثيرها في البيئة.

وأكد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي أن المسابقة بنسختها الثالثة تعد ورشة توعية تساهم في تحفيز وتشجيع الطلبة على أهمية جمع وفصل النفايات من المصدر وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ولفت سيفائي إلى أنه تم تنظيم البرامج ومحاضرات التوعية في المدارس، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة التربية والتعليم ممثلة بمنطقة دبي التعليمية وعدد من شركات القطاع الخاص الداعمة لجهود التوعية المجتمعية إيماناً من البلدية بأهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة من خلال غرس ثقافة إعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك.

نجاح

وأشار إلى أن المسابقة نجحت في جمع 5.5 أطنان من العبوات البلاستيكية ضمن مسابقتها السنوية للمؤسسات التعليمية بنسختها الثالثة وتمت إعادة تدويرها ونسعى لأن تشهد النسخة المقبلة لهذه المسابقة مشاركة من المؤسسات التعليمية من القطاع الخاص وتعزيز دور التوعية للقطاع التعليمي وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون في مجال الفعاليات وبرامج التوعية الخاصة بالإدارة المستدامة للنفايات.

تنافس

وفازت بالمركز الأول في المسابقة مدرسة جميرا النموذجية للبنات التي استطاع طلبتها جمع 1074 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي التي استطاع طلبتها جمع 720 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية وأما المدرسة الفائزة بالمركز الثالث فهي مدرسة الراية للتعليم الثانوي للبنات التي استطاع طلبتها جمع 387 كيلوغراماً من العبوات.

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