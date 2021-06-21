جامعة زايد من بين أفضل 700 مؤسسة أكاديمية حول العالم لعام 2022

المصدر: دبي - البيان

حققت جامعة زايد إنجازاً أكاديمياً بدخولها قائمة أفضل 700 جامعة حول العالم وفقاً لتصنيفات كيو إس العالمية لعام 2022، وهو منشور سنوي لتصنيفات الجامعات من قبل مؤسسة Quacquarellu Symonds البريطانية المتخصصة في مجال التعليم.

وجاءت الجامعة في المراكز من 651-700 على مستوى العالم وحققت المرتبة الخامسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تصنيفها في المرتبة 20 على مستوى الدول العربية، وجاء أداء جامعة زايد من بين أفضل 50٪ في تصنيفات كيو إس العالمية. وحصلت الجامعة على تصنيف أفضل 501-550 جامعة عالمية بحسب المحتوى الأكاديمي وهو علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، وكذلك التجارة وإدارة الأعمال.

وأعرب الدكتور خالد محمد الخزرجي، مدير جامعة زايد عن فخره بالمركز الذي حققته الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، مشيراً إلى أن الارتقاء بأداء الجامعة من المرتبة 701-750 في العام الماضي هو مؤشر واضح إلى اهتمامنا وحرصنا على الريادة في التعليم، ودليل على دعم القيادة الرشيدة بتوجيهاتها السديدة والمتواصلة للرؤى الوطنية الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم في دولة الإمارات وذلك من منطلق إيمان القيادة الرشيدة بدور التعليم الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة وإعداد المواهب الشابة والتي تشكّل مستقبل الوطن وتعزز من قدرته وكفاءته التنافسية على المستوى العالمي.

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