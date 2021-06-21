«بيرل» تشكّل «المجلس الاستشاري الطلابي 2021-2023» بعضوية 6 طلاب من منطقة الخليج

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مبادرة بيرل المستقلة غير الربحية التي تعمل على تحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي، تشكيل المجلس الاستشاري الطلابي 2021-2023 وتبنيها إياه ضمن هيكلية الحوكمة الخاصة بها.

ويمثل المجلس الذي يضم 6 طلاب من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، دفعةً قوية لدعم المساعي الحثيثة التي تبذلها مبادرة بيرل لإعطاء الشباب منبراً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم.

وكان مجلس محافظي مبادرة بيرل قد أنشأ المجلس الاستشاري الطلابي في عام 2018 لتعزيز التواصل المباشر مع الأوساط الطلابية في الخليج وتمثيل شريحة الشباب وإشراكهم في توعية قادة أعمال المستقبل في المنطقة بمبادرة بيرل وقيمها وبرامجها.

وتضم قائمة أعضاء المجلس الاستشاري الطلابي 2021-2023 عبد الله صويلح من «الجامعة الأمريكية في الشارقة»؛ وإيشيتا كرمشانداني من «جامعة ميدلسيكس» في الإمارات؛ وأنس حسن من «الجامعة الأمريكية في الكويت»؛ وربيعة زيشان من «جامعة السلطان قابوس» في سلطنة عُمان؛ وفايزة أرشد من «جامعة عفت» في السعودية؛ وسالك أكبر من «الجامعة الأهلية» في البحرين.

وقالت رانية سعداوي، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: سيتولى أعضاء المجلس الاستشاري الطلابي عدة أدوار لمساعدة «مبادرة بيرل» في تنفيذ مهامها وإنجاح مبادراتها، إذ سيكونون داعمين رئيسيين لمؤسستنا وينشرون الوعي بقيمنا ومبادئنا عبر مجتمعات الطلاب.

وسيعمل هؤلاء القادة الشباب أيضاً سفراءَ لـمبادرة بيرل، مما يعزز حضورنا داخل جامعاتهم ودولهم وتواصلنا معها.

ونتطلع من خلال هؤلاء الشباب إلى توثيق العلاقات والتواصل المباشر مع شباب المنطقة ومنحهم منبراً للتعبير عن آرائهم بخصوص أهم الموضوعات المتعلقة بالحوكمة.

ويعمل المجلس الاستشاري الطلابي على مساعدة الطلبة وتمكينهم من تحديد تطلعاتهم المهنية وتحقيقها.

كما يساهم في تحقيق التزام مبادرة بيرل بالتواصل مع الشركات الإقليمية ومجتمعات الطلاب للتوعية بأهمية تبني أعلى المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات والمساءلة والشفافية.

ومن المقرّر أن يكون عبد الله صويلح، الذي انتُخِب رئيساً للمجلس الاستشاري الطلابي، عضواً في مجلس محافظي مبادرة بيرل، ما يوفر قناة اتصال مباشرة مع فئة الشباب ومنصة للتفاعل الإيجابي معهم وتشجيعهم على مشاركة رؤاهم ووجهات نظرهم.

وفي إطار أنشطة المجلس، أجريت عدة مسابقات لدراسة حالات نموذجية شارك فيها أكثر من 8000 طالب وطالبة من 40 جامعة و163 شركة من القطاع الخاص من جميع أنحاء منطقة الخليج.

وأثمرت المسابقة عن 25 دراسة طرح الطلاب فيها أفضل ممارسات الشفافية والنزاهة المتبعة لدى الشركات المشاركة.

وعُقدت أيضاً أكثر من 40 محاضرة طلابية بحضور أكثر من 300 طالباً وطالبة و50 خبيراً متخصصاً في مجال الأعمال، تخللتها مناقشات مفتوحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالقيم والأخلاقيات المؤسسية.

ويمكن للطلبة والخريجين الجامعيين في جميع أنحاء منطقة الخليج التواصل مباشرة مع المجلس، والتعرّف على أنشطته وبرامجه من خلال التواصل مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني (StudentAdvisoryBoard@pearlinitiative.org).

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