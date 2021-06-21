جامعة الإمارات وأكاديمية هاسو بلاتنر تُطلقان مركزاً للتفكير التصميمي

المصدر: العين-البيان

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بالتعاون مع أكاديمية هاسو بلاتنر، وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية عالمية، مقرها في ألمانيا، مركز الشرق الأوسط للتفكير التصميمي في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار وذلك في مطلع هذا الشهر.

وتوافُقاً مع رؤيتهما المشتركة وإيمانهما الراسخ بأهمية تشجيع إيجاد الحلول الفعالة والمبتكرة والعمل بها، أعلن الطرفان عن خطة من ثلاث مراحل، ستؤدي عند اكتمالها إلى تأسيس كلية للتفكير التصميمي (D-School) في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، مُعتمدة من معهد هاسو بلاتنر، ومطابقة لنموذج كليات (D-Schools) الموجودة في ستانفورد ومعهد هاسو بلاتنر في بوتسدام.

سيكون التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس وإدارة مركز للتفكير التصميمي في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، بينما ستركز المرحلة الثانية على التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات، مما سيؤدي إلى تأسيس كلية للتفكير التصميمي (D-School) كمرحلة أخيرة، ستكون هي الأولى من نوعها في المنطقة، لتنتهي بهذا مراحل المشروع الثلاث.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي -مدير جامعة الإمارات بالإنابة- على أن «هذا النوع من الشراكات التي توفر مساحة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، وتنتقل إلى مستوى أعلى من وسائل التفكير والتعليم المقدمة للطلبة والمهنيين المبدعين ».

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