إدارات مدرسية: لا مشاكل تقنية في الاختبارات التعويضية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت إدارات مدرسية أن الطلبة لم يواجهوا أي مشاكل تقنية في الاختبارات التعويضية، التي انطلقت، أمس، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، لافتة إلى التزام الطلبة في الدوام المدرسي بعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وبلغت نسبة حضور الطلبة 50% في المدارس المستطلع آراؤها، موضحين أنهم تواصلوا مع أولياء الأمور، وحثهم على حضور أبنائهم في الحصص المقررة حتى 30 يونيو الجاري.

ودرس الطلاب، أمس، 4 حصص دراسية، خلال اليوم الدراسي من الساعة 8 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، بواقع 60 دقيقة للحصة، و30 دقيقة استراحة، ويطبق البرنامج عن بعد لكل الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وأوضحت الإدارات أنها حرصت على وضع خطة لتنفيذ برنامج المهارات، الذي يضمن استمرارية الطلبة في الحضور حتى نهاية العام الدراسي، والذي تم تعميمه من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الذي جاء بعنوان برنامج دعم المهارات، والذي جاء انسجاماً مع قرار مجلس الوزارة للتنمية بخصوص التقويم المدرسي، وعدد أيام المدرسة وذلك استكمالاً لرحلة الطلبة .

تعميم

وأفادت الإدارات المدرسية أنها عممت على طلابها، الذين يخضعون للاختبارات التعويضية على أهمية الاستفادة من البرنامج، إذ يختتم الطلبة امتحاناتهم في 23 و24 من الشهر الجاري، لافتين إلى أن الاختبارات جاءت تحاكي الطالب المتوسط، وأنهم لم يتلقوا أي شكاوى من طلابهم بشأن الأمور الفنية والتقنية.

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