«إكسبو 2020» و«أكسنتشر» ينجزان 2020 ساعة تعليمية في الترميز لطلاب المدارس

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» و«أكسنتشر الشرق الأوسط» إنجاز مبادرتهما المشتركة «2020 ساعة ترميز»، باستكمال 2020 ساعة من دورات تعلُّم الترميز لطلاب المدارس الابتدائية في دولة الإمارات.

وتلقّى الطلاب دورات المبادرة افتراضياً، وحضورياً في مركز الزوار في موقع «إكسبو 2020 دبي»، قبيل انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021، حيث قدم متطوعون من «أكسنتشر» حصصاً تعليمية أسبوعية، لتطوير مهارات الترميز لدى طلاب المدارس الابتدائية في دولة الإمارات، بالتعاون مع برنامج «إكسبو» للمدارس، المخصص لإلهام النشء الجديد، عبر التواصل مع المدارس والمعلمين في أنحاء الدولة.

وعبر تمكين طلاّب دولة الإمارات من المهارات الرقمية وعلوم الكمبيوتر، يمثّل هذا الإنجاز أيضاً أكبر توسُّع لمبادرة «أكسنتشر» العالمية «ساعة ترميز» في الشرق الأوسط، وهي مبادرة لتعليم الترميز، عبر حصص تعليمية، مدة الواحدة منها ساعة.

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