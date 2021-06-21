صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين يعلن عن الجولة الثالثة من المنح

المصدر: دبي- البيان

أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عن إطلاق الدورة الثالثة من المنح، التي تهدف إلى توفير الوصول إلى مساقات تنمية المهارات بمحتوى يستند إلى مهارات سوق العمل، من شأنها تمهيد الطريق إلى سبل عيش أرقى، وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم المنح أيضاً اللاجئين الشباب في لبنان والأردن، لكي يكملوا دراستهم الثانوية.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو، حيث يحظى العالم بلحظة لإدراك أزمة أكثر من 80 مليون نازح قسرياً على مستوى العالم.

وستدعم الجولة الثالثة من المنح ثمانية برامج من قبل 8 شركاء في كلا البلدين، وبعد عملية انتقاء صارمة، تم اختيارهم لمناهجهم المبتكرة، التي يعتمدونها في مواجهة تحديات توفير الوصول إلى التعليم للشباب للاجئين، عقب جائحة فيروس «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وتم اختيار البرامج الثمانية، حيث ستدعم في ما بينها أكثر من 11,200طالب، وذلك بالاستناد إلى عملهم مع المجتمعات والحلول المبتكرة، التي توصلوا إليها حول التأثير. ومع هذه الجولة الثالثة من المنح، سيحدث صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين فرقاً عميقاً في حياة أكثر من 38,500 لاجئ وشاب في المجتمعات المضيفة.

وقال عبد العزيز الغرير: «لقد ولد هذا الصندوق من إرث الإمارات والذي ورثناه عن والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي علمنا دعم الإنسانية في أنحاء العالم».

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