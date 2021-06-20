إدارات مدرسية: لا مشاكل تقنية في الاختبارات التعويضية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفادت إدارات مدرسية بأن الطلبة لم يواجهوا أي مشاكل تقنية في الاختبارات التعويضية التي انطلقت اليوم للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، لافتين إلى التزام الطلبة في الدوام المدرسي بعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وبلغت نسبة حضور الطلبة 50% في المدارس المستطلع آراؤها، موضحين انهم تواصلوا مع أولياء الامور وحثهم على حضور ابنائهم في الحصص المقررة حتى 30 يونيو الجاري.

ودرس الطلاب أمس 4 حصص دراسية خلال اليوم الدراسي من الساعة 8 صباحا حتى 12:30 ظهرا بواقع 60 دقيقة للحصة، و 30 دقيقة استراحة، ويطبق البرنامج عن بعد لكافة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وأوضحوا أنهم حرصوا على وضع خطه لتنفيذ برنامج المهارات الذي يضمن استمرارية الطلبة في الحضور حتى نهاية العام الدراسي، والذي تم تعميمه من قبل مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، الذي جاء بعنوان برنامج دعم المهارات، والذي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزارة للتنمية بخصوص التقويم المدرسي وعدد ايام المدرسة وذلك استكمالا لرحلة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي الذي شارف على نهايته وذلك تحقيقا لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية.



وأفادت الادارات المدرسية بأنها عممت على طلابها الذين يخضعون للاختبارات التعويضية على أهمية الاستفادة من البرنامج، إذ يختتم الطلبة امتحاناتهم في 23 و 24 من الشهر الجاري، لافتين الى ان الاختبارات جاءت تحاكي الطالب المتوسط ، وانهم لم يتلقوا أي شكاوى من طلابهم بشأن الأمور الفنية و التقنية.

وحرصت الإدارات المدرسية على تنفيذ الخطة الدراسية للبرنامج والتي من شأنها تقديم الحصص بشكل فعال، مفيدين بأن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي أمدت على أهمية استكمال الطلبة للمهام والدروس المكلفة بنظام التعليم الذاتي في مادتى الرياضيات والبرمجة

ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية وهم اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة حيث سيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقا للمعايير الدولية التي يطبق من خلالها امتحانات بيرلز.

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