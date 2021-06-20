٪65 من طلبة الكليات تلقوا لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ«البيان» أن 85% من موظفي الكليات البالغ عددهم نحو 2000 موظف، و65% من طلبتها وعددهم يتجاوز 22 ألف طالب وطالبة، تلقوا اللقاح ضد «كوفيد 19»، مؤكداً أن اللقاح يعد صمام أمان كونه يساعد في دعم الصحة والاستقرار النفسي وتأمين الحصانة المجتمعية.

وأفاد أن الكليات كانت قد شرعت في إطلاق حملة للتطعيم شملت جميع العاملين فيها وكل طلابها وطالباتها، وكذلك موردي الخدمات منذ مطلع العام الجاري، تماشياً مع الحملة الوطنية للتطعيم للتطعيم ضد «كوفيد 19» في الدولة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للكليات، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع حتى بعد الحصول على التطعيم.

نموذج استثنائي

وقال الدكتور الشامسي: إن الحرص على أخذ اللقاح يعتبر مسؤولية مجتمعية، مؤكداً أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في التعامل الاستراتيجي مع الجائحة، من أجل تجاوز تداعيات الجائحة والوصول بالمجتمع الطلابي وبأفراد المجتمع كافة إلى بر الأمان.

وأضاف إن الجهود مازالت مستمرة لتحفيز بقية الطلبة والعاملين فيها على أخذ اللقاح الذي أصبح أمراً ضرورياً وواجباً وطنياً وإنسانياً لحماية المجتمع.

وثمّن النجاح الذي وصلت إليه دولة الإمارات خلال الفترة الماضية من تجاوز الأزمة الصحية العالمية، داعياً الجميع إلى المساهمة بأخذ اللقاح ليكونوا جزءاً من هذا النجاح، والتعاون لتحقيق المناعة المجتمعية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية.

وأكد حرص كليات التقنية العليا على تخطي الأزمة من خلال رفع الوعي العام لدى طلبتها بالمستجدات والحقائق العلمية المتعلقة بفيروس «كوفيد 19».

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