جامعة الإمارات تساهم بأبحاث عن الجفاف خلال اليوم العالمي لمكافحة التصحر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

قدمت جامعة الإمارات خلال مشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أخيراً عشرة أبحاث رئيسية متّصلة بالتصحر والجفاف تأكيداً على دور «جامعة المستقبل» الريادي في البحث العلمي والاقتصاد المعرفي اللذين يُشكّلان أساس بناء التنمية المستدامة لمُعالجة التحديات مثل الجفاف والتصحر.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة إلى ضرورة استصلاح الأراضي وتحويلها إلى فرص تعُزّز من النمو الاقتصادي وتساعد في زيادة وتحقيق الأمن الغذائي؛ لافتاً إلى أن تعافي الأراضي يُساهم في تقليل آثار التغير المناخي وهو نهج تسعى الإمارات في تحقيقه من خلال استراتيجيات وطنية مبتكرة.

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