انطلاق الاختبارات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تنطلق اليوم الامتحانات التعويضية للصفوف الدراسية من الرابع حتى الثاني عشر، لطلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري، لجميع المسارات التعليمية، ما عدا المسار التطبيقي، ينهي الطلبة المسجلين فيه امتحاناتهم في 23 من الشهر الجاري.

ويستأنف اليوم طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، الدراسة حتى نهاية العام الدراسي، بالانخراط في البرنامج الصيفي التي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحت عنوان برنامج دعم المهارات، والذي سوف يتم تنفيذه بنظام الدوام عن بعد، في الفترة من 20 يونيو إلى 30 يونيو، وذلك استكمالاً لرحلة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي، الذي شارف على نهايته، وتحقيقاً لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية، الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، والذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات، ويستهل طلبة الثاني عشر، امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف لكل مادة، على أن يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي في الثانية عشرة والنصف، وفي اليوم الثاني، يؤدي الطلبة امتحان مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة، امتحان اللغة العربية فقط.

مهارات

وتعمل المؤسسة على تعزيز المهارات الأساسية المكتسبة في هذا العام الدراسي لدى الطلبة خلال العشرة أيام المتبقية من العام الدراسي، والتي سيتم خلالها تقديم برنامج نموذجي، يمكن للطالب الاستفادة منه لتأهيله للعام الدراسي المقبل، كما تعمل على التأكد من أن جميع الطلبة لديهم مهارات قوية للمرحلة التعليمية التالية، سواء كانت بالانتقال إلى الصف الذي يليه، أو اكتساب مهارات متقدمة لمزيد من التعلم.

4 مواد

ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية، وهم اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة، حيث سيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للمعايير الدولية التي يطبق من خلالها امتحانات بيرلز.

ووجهت المؤسسة معلمي مواد اللغة الإنجليزية والعربية للصف الرابع، بتقديم دروس التعلم الإلكتروني المباشر، وفقاً لخطة ممارسة «بيرلز» المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لهذه المواد، وسيتم تزويد الطلبة بمهام عن طريق نظام التعلم الذاتي، ويتولى معلمو اللغة العربية والإنجليزية الرياضيات والتصميم والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب والتصميم الإبداعي والابتكار للصف الخامس إلى الصف الثاني عشر، بتقديم الدروس بنظام التعليم الإلكتروني المباشر، وفقاً للخطة الدراسية، والمواد الموضوعة للدورة المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لتلك اللغات.

وأكدت المؤسسة على أهمية تقديم الحصص بشكل فعال من خلال البرنامج، ويتعين على جميع الطلبة استكمال المهام والدروس المكلفة بنظام التعليم الذاتي في مادتي الرياضيات والبرمجة.

آليات

وحددت المؤسسة عدة موجهات لتطبيق الاختبارات التعويضية، وهي أن يطبّق الامتحان على الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً من المنزل، على أن يكون حضورياً في المدارس لطلبة الثاني عشر، على أن تكون الاختبارات محصورة بمواد المجموعة (أ)، ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة الامتحان التعويضي في اللجان الامتحانية نفسها، التي قدموا فيها امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وشددت المؤسسة، من خلال الموجهات، على حظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة الأولى والثانية، ويسمح بها لطلبة الحلقة الثالثة، كما يجدر بطلبة الحلقة الثالثة، إحضار جهاز الحاسوب الخاص بهم إلى المدرسة لتأدية الاختبار.

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