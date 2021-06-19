إدارات تدعو طلبة الثانوية إلى تسليم أجهزتهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

دعت إدارات مدرسية طلبة الثاني عشر إلى تسليم أجهزة الحاسوب التي تسلموها لتنفيذ امتحانات نهاية العام الدراسي، ومن جهتها، حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات تسليم الأجهزة بمختلف المسارات التعليمية.

وأكدت أهمية تسليم الطلبة أجهزتهم، باستثناء الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي، فيسلمون الأجهزة في 24 يونيو، وطلبة الإعادة في الثامن من يوليو المقبل.

وحددت «الإمارات للتعليم» عدداً من الإجراءات التي ستنفذها الإدارات المدرسية لضمان تسلم أجهزة الحاسوب بالشكل اللازم، ومنها إخطار الطلبة بضرورة إزالة الملفات الخاصة بهم من أجهزة الحاسوب، وطباعة بيانات الطلبة تتضمن الاسم، ورقم الطالب، ورقم الهاتف، واسم المدرسة على بطاقة لاصقة ووضعها على أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر.

ولا يتم تسلم أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر الذين تغيبوا عن الامتحانات بعذر أو واجهتهم مشكلات تقنية في فترة الامتحانات والذين تم حصرهم في الفترة السابقة. كما تقوم إدارة المدرسة بتسليم الطالب إيصالاً بتسلم جهاز الحاسوب محتوياً على بيانات الطالب ومعتمداً من المدرسة. كما تقوم برفع الحظر عن الطلبة الذين قاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من خلال الصلاحية التي تم منحها لمدير المدرسة.

أما الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي في الفترة من 20 إلى 24 يونيو، فيتم تسلم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وملحقاتها بعد نهاية امتحان يوم الخميس 24 يونيو.

بيانات

وتسلّم إدارة المدرسة إيصال تسلم جهاز الحاسوب للطالب محتوياً على بياناته ومعتمداً من المدرسة للطلبة الذي تقدموا للامتحان التعويضي وقاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، بالإضافة إلى رفع الحظر عنهم. وترفع إدارة المدرسة قائمة ببيانات الطلبة الذين قاموا بتسليم الأجهزة لإدارة المجلس التعليمي ليتم إرسالها إلى إدارة تقنية المعلومات.

وبعد أن يتم إعلان النتائج وتحديد الطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، تقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع الطلبة وإعادة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم قبل موعد بدء امتحانات الإعادة.

وأما الطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، فتقوم إدارة المدرسة بعمل حظر لملفاتهم، حتى تسليم أجهزة الحاسوب وملحقاتها من الطلبة في 8 يوليو المقبل.

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