«كيف ترتقي بحياتك» تـــعـزّز إيجابية الطلبة

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية محاضرة (كيف ترتقي بحياتك)، قدمها المحاضر الإماراتي عبدالله حمدان الجنيبي عن بعد بعنوان (كيف ترتقي بحياتك)، وذلك في إطار برامجها التأهيلية، وخططها في تنمية الجوانب الشخصية للطلبة، وتطوير قدراتهم .

وشملت المحاضرة عددًا من المحاور التي أثارت همم الطلبة وشحذت تفكيرهم الإبداعي، وعززتْ تفاعلهم مع مجموعة من الأنشطة والتمارين العقلية التي حفزت التفكير الإيجابي لديهم في موضوع المحاضرة، إضافة إلى عرض النماذج التي أثارت نقاشات الطلبة.

وتطرقت محاور المحاضرة إلى مفاهيم الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية الألوان وكذلك الاستخدامات والمفضلات لديها، وأنماط الهندام والمشاعر؛ اعتماداً على دراسات منهجية وتجارب الارتقاء بالشخصية وتكيفها مع الذات والمجتمع.

وأشار المحاضر إلى ضرورة أن يحرص الطالب على تطوير ذاته، ويحدد أولويات أهدافه؛ ليحقق التميز، ويستطيع الظفر بالفرص التي تتيح له مجالاً مناسباً لتنمية جوانبه الشخصية؛ لتكون متواكبة مع تطورات الحياة ومستجداتها.

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