مدارس تتغلب على تحدي الجائحة بتخريج طلبتها وسط تدابير احترازية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

نجحت العديد من المدارس الخاصة في تنظيم حفلات التخرج لطلابها (عن بعد)، متغلبة على تحدي (كورونا)، وحفاظاً على صحة الطلبة، ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

فيما تلقى العديد من العاملين بتلك المدارس في الهيئتين التدريسية والإدارية لقاح كورونا، ما مكن بعضها من تنظيم حفلات التخرج داخل الحرم المدرسي.

وذلك بالتغلب على الظروف التي فرضتها الجائحة، وذلك بعد أن أخذت الموافقات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية المتميزة، وأبرزها التباعد ولبس الكمامات وتوفير أقصى درجات السلامة للطلبة ولأولياء أمورهم، إذ تقيدت إدارات المدارس بتوجيهات الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث.

لقاحات

وأكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة في الشارقة وعجمان أن الإمارات اتخذت إجراءات وتدابير احترازية متميزة منذ انتشار جائحة (كوفيد 19).

وبدأتها ببرنامج التعقيم الوطني وتوفير مراكز الفحص، ما كان له كبير الأثر في التخفيف من الجائحة وعدم انتشارها، إضافة إلى توفير اللقاحات لأطياف المجتمع الإماراتي كافة وخصوصاً للهيئات التدريسية والإدارية والطلبة، ما كان له كبير الأثر في تنظيم العديد من المدارس الخاصة حفلات التخرج داخل الحرم المدرسي، الأمر الذي أسعد الطلبة وأولياء الأمور.

مبيناً أن تنظيم حفلات التخرج المدرسية دليل على تغلب تلك المدارس على التحديات والظروف التي مرت بها، وذلك إيذاناً بالخروج من العزلة التي فرضتها الجائحة منذ عام ونصف عام، فتم فيها تخريج الطلبة افتراضياً، مثنياً على جهود الطلبة وعزيمتهم وإصرارهم برغم ما مروا به من متغيرات في شكل التعليم هذا العام، ومقدراً جهود الإدارات المدرسية والمعلمين لما بذلوه في فترة التعلم (عن بعد) والتعلم الهجين، ومباركاً للطلبة كافة تخرجهم ومتمنياً لهم مستقبلاً باهراً.

44 طالباً

وقال أمجد عزت الجبر مدير مدرسة الشعلة الأمريكية الخاصة في عجمان: إن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية كافة لإقامة حفل تخريج الطلبة داخل الحرم المدرسي، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالتدابير والإجراءات كافة التي نادت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للحيلولة دون انتشار المرض.

كما أنه وسط تلك الإجراءات المتميزة تم تخريج 44 طالباً وطالبة من العدد الإجمالي للطلبة والبالغ 840 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أنه تم في بداية الأمر التخطيط لأن يكون الحفل عن بعد.

ولكن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة من توفير للقاحات المجانية للإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والطلبة كذلك، شجعتنا على إقامة الحفل داخل الحرم المدرسي، والذي شهده عدد من أولياء الأمور، كما أن تلك الخطوة أثلجت صدور أولياء الأمور والطلبة أنفسهم، كما كان هناك تعاون كبير من الطلبة من خلال الالتزام التام بالنصائح كافة التي تم إبلاغهم بها.

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