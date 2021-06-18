مطالبة إدارات المدارس بحصر غير المستجيبين لفحص PCR

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

طالبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إدارات المدارس بحصر الموظفين من الهيئات الإدارية والتدريسية غير المستجيبين، بالفحص الأسبوعي لمسحة الأنف (PCR)، وبيانات لقاح «كورونا»، على أن يتم تحويلهم إلى لجنة المخالفات ومساءلة رئيسهم المباشر، حرصاً منها على سلامة الموظفين، وتوفير البيئة الآمنة في مقر العمل.

وخاطبت المؤسسة الإدارات المدرسية بمتابعة الموظفين، وحثهم على الاستجابة والتعاميم المرسلة إليهم، وتعبئة الاستبيانات المرسلة إليهم على «الإيميل الوزاري» من قبل إدارة رأس المال البشري، والتي يتم من خلالها متابعة التزام الموظفين بإجراء الفحص الأسبوعي لمسحة الأنف (PCR)، وبيانات اللقاح في حال أخذ الجرعتين، وذلك حرصاً على سلامة جميع الموظفين وتوفير البيئة الآمنة في مقر العمل.

ويتولى مديرو النطاق رفع تقرير أسبوعي للمؤسسة يوضح مدى استجابة الموظفين، بالإضافة إلى رفع أسماء الموظفين غير المستجيبين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز