نظام التعليم حضورياً العام المقبل في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي نظام التعلُّم حضورياً للعام الدراسي 2021-2022، بعد عملية مشاورات مع أولياء الأمور والمدرسين ومديري ومشغلي المدارس، وبعد تطعيم أكثر من 80% من طاقمي التدريس والعمل.

وأظهر الاستبيان أن أولياء الأمور يؤمنون بأن التطعيم سيعزز ثقتهم بأمان المدارس لسلامة عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة. ويتوفر حالياً لقاح فايزر للأطفال بعمر 12 سنة وما فوق، بينما أطلقت مؤخراً دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال بين 3 و17 سنة.

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