20% خصماً لحاملي «إسعاد» من مدرسة «عين الخليج الخاصة»

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى عروض القطاع التعليمي لديها مدرسة عين الخليج الخاصة الواقعة في مدينة العين بإمارة أبوظبي.

وتضمنت استمارة تقديم العروض التي وقعتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تقديم خصم حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، بنسبة 20% من تكلفة الرسوم الدراسية السنوية لكافة المراحل الدراسية في المدرسة للعام الدراسي 2022-2021.

وتعد مدرسة «عين الخليج الخاصة»، من المدارس التي تحظى بسمعة ممتازة في مدينة العين، حيث تعتمد في برامجها المنهاج الوزاري من الروضة حتى الـ 12، وكذلك المنهاج الأمريكي من الصف الأول حتى الصف الـ 7، وانضمامها إلى برنامج «إسعاد» سيعزز نسبة الخيارات التعليمية المتاحة أمام حاملي البطاقة وأسرهم.

ويذكر أن عدد الخيارات التعليمية التي يقدمها قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد يصل إلى 156 خياراً تعليمياً يضم الجامعات والكليات، والمدارس، ورياض الأطفال في مختلف إمارات الدولة.

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