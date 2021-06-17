جامعة زايد تطلق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

عقدت جامعة زايد شراكة مع مشروع مينيرفا «Minerva Projects»، المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار الأكاديمي، لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في منطقة الشرق الأوسط.

حيث تم توقيع عقد شراكة «جامعة زايد × مينيرفا» في دبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، إلى جانب بين نيلسون الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مينيرفا «Minerva Projects»، كما حضر الاجتماع ومراسم التوقيع أعضاء مجلس الجامعة؛ معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

ويهدف البرنامج الريادي إلى تزويد الطلبة بالمهارات المواكبة للعصر، بناءً على مقرر أكاديمي متداخل المناهج ومتقاطع السياقات، من خلال 3 تخصصات بكالوريوس متداخلة المناهج هي: تحوّل الأعمال، نُظم الحوسبة، والابتكار الاجتماعي. حيث ترتكز تخصصات البرنامج على التجاوب مع التحديات العالمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية في القرن الـ 21.

أسلوب

ويعتمد برنامج «جامعة زايد × مينيرفا» تعليم الطلبة بناءً على أسلوب «التعلّم المتفاعل» القائم على أصول التدريس التي تمتلكها مينيرفا، والذي يستند إلى عقود من الأبحاث في مجال علم اكتساب المعرفة. كما سيتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على منهج مينيرفا التدريسي الخاص الذي يتبنى إعادة صياغة إطار الدراسة التقليدية، من خلال إدماج الطلبة في عملية المشاركة الفكرية باستخدام الاستبيانات الحية وقواعد البيانات والعمل الجماعي المشترك.





ريادة

وقالت معالي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد: تسعى جامعة زايد إلى لعب دور ريادي في تسخير طاقات التعليم وتمكين النمو الفكري للارتقاء بالمجتمعات. وهذا ما دفعنا إلى عقد الشراكة مع مينيرفا لتوفير فرص جديدة وواعدة لاكتساب مهارات المعرفة، فالتحديات الجديدة التي يطرحها تنامي متطلبات المجتمع القائم على المعرفة تستدعي منا ابتكار أساليب جديدة لإيجاد الحلول المناسبة.

ومن هنا أطلقنا «جامعة زايد × مينيرفا» لإعداد جيل جديد من العقول المبدعة والمزود بالمهارات التطبيقية التي تمكنه من مواصلة النجاح في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب سد الفجوة ما بين نطاقي التعليم والعمل.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي ومؤسس مينيرفا: يسرنا أن نحظى بجامعة زايد كشريك رائد في الشرق الأوسط. ففي سياق تطلع جامعة زايد للمستقبل، سيضمن هذا البرنامج دعم تلك التطلعات بخريجيه من الطلبة المتميزين، من خلال تزويدهم بمهارات تواكب تغيرات المستقبل، بغض النظر عن المسار المهني الذي يختارونه. فهي ليست مهارات تلقينية، بل مهارات مكتسبة عبر التعليم المتفاعل والتجارب الملموسة والاندماج المهني. فقد سمعنا مراراً من جهات العمل المختلفة عن تميز خريجي مينيرفا الراجع لمهاراتهم النقدية والإبداعية وتمكنهم من العمل المشترك، وهي صفات يفتقر لها خريجو الجامعات الأخرى.

تسجيل

تبدأ الدراسة في البرنامج بتخصصاته الـ 3 لدرجة البكالوريوس في شهر سبتمبر 2021. ويمكن للراغبين بالالتحاق بـ«جامعة زايد × مينيرفا» تقديم طلبات التسجيل عبر بوابة التسجيل على موقع «جامعة زايد × مينيرفا»: https://zuxminerva.com/apply-form/

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