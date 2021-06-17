جامعة أبوظبي تشارك في «حصنتك» للمباني والمنشآت

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركتها في نظام «حصنتك»، حيث يعد نظام أمان حديث لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق والحالات الطارئة، بالتعاون مع شركة إنجازات – الشركة الرائدة في إدارة تقنية المعلومات.

ويعد «حصنتك» مبادرة بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لأنظمة البيانات، إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرائدة في المنطقة، وهو مصمم لرفع كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لجميع أجهزة الإنذار من الحريق والطوارئ من خلال نظام أمان حديث يساعد على اختصار أوقات الاستجابة، ورفع كفاءتها لكافة الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة، مما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

استجابة

وبهذه المناسبة قال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: تعتبر مبادرة «حصنتك» من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم؛ حيث تم إعداد المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في الهيئات والمعاهد التعليمية مثل جامعة أبوظبي لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها. ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول. وسيواصل نظام «حصنتك» العمل على مدار الساعة لحماية المباني المتصلة بمنظومته.

حرص

أكد محمد عبدالحي، مدير دعم الأعمال والمرافق في جامعة أبوظبي حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع مبانيها لذا فإن المشاركة في نظام حصنتك ينسجم مع هذا التوجه نحو توفير أفضل وأحدث المعايير المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات، دعماً لأهداف رؤية الإمارات 2021 في جعل الدولة واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز