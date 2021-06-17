جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف الافتراضي بمشاركة 45 جهة

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت فعاليات معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب الافتراضي الأول والذي نظمه مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين 16-15 يونيو الجاري، وبمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة وعالمية، وحضور ما يقارب 3000 من الطلبة والخريجين والباحثين لفرص العمل والطلبة الراغبين بالاستفادة من البرامج التدريبية و الفرص الوظيفية والمنح الدراسية التي ينظمها المعرض الذي حمل شعار «أنت المستقبل»، وبرعاية من مدير الجامعة بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي.

وقال الدكتور محمد حسن علي محمد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة: إن معرض جامعة الإمارات الافتراضي للتوظيف والتدريب يهدف لأن يكون ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، والذي يأتي في سياق رؤية جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» في رفع فرص توظيف وتدريب طلبتها وخريجيها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم.

وأكد الدكتور محمد حسن على دور جامعة الإمارات في دعم خريجيها وطلبتها، وامتلاكها لنخبة من أصحاب المهارات والخبرات الملائمين لمتطلبات سوق العمل وأضاف الدكتور محمد حسن علي محمد: على مدى سنوات طويلة قدمت الجامعة، نماذج مشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات أرباب العمل، ووفق المتغيرات التي تطلبتها الوظائف المحلية والدولية، كونهم خلاصة برامج أكاديمية معتمدة، وأنشطة ومهارات لاصفية متنوعة وفرت بدورها الدعم اللازم لهم.

ورش

وأنهى الدكتور محمد حسن كلمته بتأكيده على قدرة المعرض الافتراضي لأن يقدم مساحة ملائمة للخريجين والمهنيين، ويكون أحد أبرز معارض التوظيف الافتراضية محلياً، ودوره بمنح فرص وظيفية واسعة لخريجي الجامعة وغيرهم من الباحثين للعمل، إلى جانب تقديمه لورش في مجال التطوير الوظيفي والمهني، والنصح لهم.

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