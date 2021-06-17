10 جامعات ضمن المرحلة الأولى لمشروع إعداد مقيمين معتمدين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مستشار التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، عن اختيار 10 جامعات، ضمن المرحلة الأولى في مشروع إعداد مقيمين معتمدين، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي.

وبدأت في تنفيذه العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيؤهل الأكاديميين في الدولة، للحصول على شهادة «مقيم معتمد»، للعمل ضمن فرق التقييم الخارجي، في ترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد برامجها داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن التخطيط الأولي لبرنامج المقيم المعتمد، كان قد بدأ منذ العام الماضي 2020، حيث عقدت المفوضية ورشاً عدة خلال العام الجاري 2021، وذلك بهدف إعداد مفوضين معتمدين، لبناء وتطوير قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، في مجال الاعتماد وضمان الجودة، لا سيما من المواطنين.

وأضاف أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي، قامت بتشكيل لجنة من المفوضين المتخصصين للبدء في الإعداد لهذا المشروع، مؤكداً أن بناء قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي في الإمارات في مجال ضمان الجودة وتقييم المؤسسات والبرامج، وخاصة من المواطنين، من أولويات التوجهات الحديثة، ضمن رؤية الإمارات المستقبلية.

ممارسات عالمية

وأكد أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، تتطلع إلى إعداد وتأهيل عدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي، للحصول على شهادة «مقيم معتمد» (Certified Reviewer)، لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إجراءات الترخيص المؤسسي، واعتماد البرامج الأكاديمية، وبما هو متعارف عليه عالمياً.

وأضاف أن هذا المشروع، سيؤهل الأكاديميين في الدولة للحصول على شهادة «مقيم معتمد»، للعمل ضمن فرق التقييم الخارجي، في ترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد برامجها داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن المشروع يتألف من ثلاث ورش عمل، مع ما يتطلب من التدريبات والتطبيقات العملية المصاحبة، ويستوجب على المشارك حضور الورش الثلاث كاملة، وعليه أن يتفاعل معها، ويستجيب لكافة الأنشطة والمقررات المطلوبة منه بنجاح، حتى يحصل على الشهادة، منوهاً بأن الورشة الثالثة، هي تطبيق عملي، ومشاركة فعلية مع إحدى الزيارات الميدانية للمفوضية، ويتم تقييم أداء المشارك.

نقاط قوة

كما أفاد بأن الورشة الأولى، هي بعنوان «إعداد تقرير التقييم الذاتي»، وتهدف إلى التعريف بمنهجية تحضير دراسة التقييم الذاتي من قبل مؤسسات التعليم العالي، ومحاور ومعايير التقييم المعمول بها لدى المفوضية، وكيفية إعداد تقرير دراسة التقييم الذاتي، في إطار المحاور المعتمدة في معايير الترخيص والاعتماد نسخة 2019، وكذلك التعرف إلى كيفية تحديد نقاط القوة، وفرص التحسين في تقرير التقييم الذاتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز