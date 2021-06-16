برنامج لمساعدة الخريجين وراتب شهري.. جامعة عجمان تطلق برنامج الدراسات العليا في العلاقات العامة

المصدر: عجمان - البيان

اطلقت جامعة عجمان برنامج الدراسات العليا في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ، كما أعلنت أن من يرغب في الالتحاق ببرنامج الماجستير في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي و يعتقد أنه مكلف للغاية، فإن برنامج مساعدة الخريجين في جامعة عجمان هو الوسيلة الفضلى لخفض تكاليف برنامج الماجستير المتميز.

وتقدم كلية الإعلام في جامعة عجمان مساعدات كاملة وجزئية تنافسية للمرشحين المؤهلين لبرنامج الماجستير في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي. يستفيد الطلبة الذين يحصلون على المساعدة الكاملة من إعفاء كامل من الرسوم الدراسية لتسع ساعات معتمدة لكل فصل دراسي بالإضافة إلى راتب شهري، أما الطلبة الذين يحصلون على المساعدة الجزئية فيستفيدون من إعفاء كامل من رسوم ثلاث ساعات معتمدة لكل فصل دراسي.

فرص

و قال الدكتور حسام سلامة، عميد كلية الاعلام في جامعة عجمان " من خلال هذه المبادرة، يقدّم برنامج الماجستير في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي فرصًا مهنية لتعزيز مهارات الطلبة، وتوسيع قدراتهم ، وتطوير مواهبهم التي تلبي المعايير الدولية للتميز في العلاقات العامة واكتساب الخبرة العملية قبل التخرج."

وأوضح انه سيتم تقييم جميع المتقدمين الذين تم قبولهم في برنامج ماجستير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بكلية الإعلام في جامعة عجمان للحصول على المساعدة المادية. ، كما أنّ الأماكن محدودة، ولن يتم قبول سوى المرشحين الأكثر قدرة على المنافسة والذين يستوفون جميع المعايير والشروط.

فئتان

واضاف أن البرنامج يشمل فئتين من المساعدات: برنامج مساعدة أبحاث الخريجين المكفولين (SGRA) وبرنامج مساعدة التدريس للخريجين المكفولين (SGTA). يتم تزويد الملتحقين ب SGRA بفرص لتطوير الخبرة البحثية من خلال العمل مع أحد أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة المتعلقة بالبحث، في حين يتم منح ملتحقي برنامج SGTA الفرص لاكتساب الخبرة المتعلقة بالتدريس. ومن أجل البقاء في برنامج المساعدة يُطلب من المرشحين الحفاظ على مكانة أكاديمية جيدة.

تصميم

وتم تصميم برنامج الدراسات العليا في الجامعة بهدف تدريب جيل جديد من مديري العلاقات العامة، ومديري العلاقات الإعلامية، وأخصائيين في الاتصالات الاستراتيجية، وأخصائيين في الاتصالات التسويقية المتكاملة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يرغبون في متابعة أو تعزيز حياتهم المهنية في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي. تركز كلية الإعلام بشكل كامل على دعم الطلبة وجعل رحلتهم الدراسية غنية بقدر الإمكان.

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