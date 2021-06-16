مستهدفة 4 مواد.. "الإمارات للتعليم" تطلق برنامج دراسة الطلبة بعد الامتحانات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلقت مؤسسة الإمارات التعليم المدرسي، ‏البرنامج الصيفي بعنوان برنامج دعم المهارات، ‏والتي سوف يتم تنفيذها بنظام الدوام عن بعد لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في الفترة من 20 يونيو إلى 30 يونيو، ‏وذلك انسجاما مع قرار ‏مجلس الوزارة للتنمية بخصوص التقويم المدرسي وعدد أيام المدرسة. وذلك استكمالا لرحلة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي الذي شارف على نهايته وتحقيقا لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية.

‏ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الأساسية المكتسبة في هذا العام الدراسي لدى الطلبة والتأكد من أن جميع الطلبة لديهم قوية للمرحلة التعليمية التالية سواء كانت بالانتقال إلى الصف الذي يليه أو اكتساب مهارات متقدمة لمزيد من التعلم

‏ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية وهم اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة حيث سيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقا للمعايير الدولية ‏التي يطبق من خلالها امتحانات بيرلز.

‏ووجهت معلمي مواد اللغة الإنجليزية والعربية للصف الرابع بتقديم دروس التعلم الإلكتروني المباشر وفقا لخطه ممارسة " بيرلز" المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لهذه المواد، ‏وسيتم تزويد الطلبة بمهام عم طريق نظام التعلم الذاتي، ‏ويتولى معلمون اللغة العربية والإنجليزية ‏الرياضيات و التصميم والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب و التصميم الإبداعي والابتكار للصف الخامس إلى الصف الثاني عشر بتقديم الدروس بنظام التعليم الإلكتروني المباشر وفقا للخطة الدراسية والمواد الموضوع للدورة المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لتلك اللغات.

‏وأكدت المؤسسة على أهمية تقديم الحصص بشكل فعال من خلال البرنامج ويتعين على جميع الطلبة استكمال المهام والدروس المكلفة بنظام التعليم الذاتي في مادتى الرياضيات والبرمجة وسيتم تقديم محاضرات وندوات تعريفية عن بعد لمدراء النطاق ومديرو المدارس والمعلمين قبل إطلاق البرنامج.

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