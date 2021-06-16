«الإنجليزية».. نموذج واحد يسعد طلبة الـ 12

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة محمد محسن، عصام الدين عوض

أكد طلاب الصف الثاني عشر في دبي، بمختلف المسارات التعليمية، سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، معتبرين أنه خالف توقعاتهم، وأن الامتحان جاء ليقيس الاستنتاج والتفكير، وراعى كل الفروق الفردية للطلبة، ولا يطلب من الطالب الحفظ كما كان في المناهج السابقة التي كانت تتطلب منه حفظ عدد كبير جداً من الكلمات، ويطلب منه أن يذكر معناها داخل الورقة الامتحانية.

كما راعت نواتج التعلم، حيث استوحيت من داخل الكتاب المدرسي ولم تخرج عن إطار النقاط المنهجية في المادة المقررة، كما راعت كل المستويات الطلابية، وجاء امتحان اللغة الإنجليزية في نموذج واحد، حيث أسعد الطلبة على خلاف باقي الامتحانات التي يوجد بها أكثر من نموذج.

من جانبهم، أفاد طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي بأن امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثالث، للصف 12 للمسارين عام ومتقدم، للعام الأكاديمي الجاري 2020/‏2021، جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث وصفوا أسئلة الامتحان بأنها جاءت مجملاً متوسطة، عدا أسئلة تحتاج إلى تركيز عال.

وقال طلبة في الصف 12 إسلام العقيلي وريما العمري وأحمد حسن، إنهم أدوا الامتحان دون مشاكل تقنية، وقد تدرجت الأسئلة بين السهولة والصعوبة، حيث جاءت القطعة الخاصة بالكتابة سهلة، بينما جاءت قطعة الكتابة صعبة، مما استلزم وقتاً للتفكير ووصولاً إلى التوفيق في الإجابة الصحيحة.

وأضافوا: أسئلة الامتحان جاءت مجملاً وفق ما تدربوا عليه من مهارات خلال العام الدراسي، خصوصاً التدرب على فقرات الكتابة والقراءة والمهارات الخاصة بهما.

وأكد طلاب المسار المتقدم والعام في الشارقة وعجمان وأم القيوين في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، أن الأسئلة أتت دون صعوبات تذكر في التعاطي معها في الفصل الأخير من العام الدراسي الحالي، حيث أجمع بعض الطلاب على مرونة وسهولة الامتحان.

فيما أكد بعض الطلبة من المسارين العام والمتقدم أن الأسئلة تحتاج إلى التروي والتفكير قبل الإجابة عنها – خصوصاً – وأن الإجابات متشابهة في جزء كبير منها، فيما عدا ذلك أعرب طلبة المتقدم دون استثناء عن سعادتهم بسير الامتحانات عن بعد دون مشاكل تقنية.

فروق

وقالت الطالبة آمنة موصلي، تدرس المسار المتقدم في مدرسة النور الدولية بالشارقة، إن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلبة رغم اعتمادها على بعض أسئلة الذكاء، كما أن الامتحان جاء مباشراً وفي مستوى الطالب العادي، والأسئلة صريحة لا غموض فيها.

وقالت الطالبة راما كريمة بأن الأسئلة في معظمها معقولة، ولكن هناك بعض الأسئلة – خصوصاً – موضوع الكتابة، يحتاج إلى التركيز العالي، مبينة أن الورقة الامتحانية جاءت بصورة سلسة، وشاطرها الرأي الطالب علي عدي من مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي من أم القيوين بأن فقرة القراءة فيها صعوبة نوعاً ما لتشابه الإجابات.

من جهته، أكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بفلج المعلا في أم القيوين، أن الورقة الامتحانية في مادة اللغة الإنجليزية أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة، وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي الحالي، وأنها واضحة وخالية من التعقيد وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنها ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب.

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