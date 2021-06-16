زكي نسيبة يتفقد المبنى الجديد لمختبرات الطب البيطري بجامعة الإمارات

المصدر: (العين - البيان)

اطلع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس، على المبنى الجديد لمختبرات قسم الطب البيطري- كلية الأغذية والزراعة التابعة لجامعة الإمارات في منطقة فلج هزاع بالعين.

وقام معاليه والوفد المرافق بجولة استطلاعية على مباني الحرم الجامعي، للتعرّف على مختبرات القسم الثمانية، والاطلاع على أحدث الأجهزة والمُعدّات المخبرية، واستمع إلى شرح مُفصل من عميد كلية الأغذية والزراعة عن آخر أساليب التدريس الحديثة والمتطوّرة المُتّبعة في تدريس طلاب تخصّص الطب البيطري ومجالات البحث العلمي.

كما تمّت خلال الجولة مناقشة أهمية دور تخصّص الطب البيطري والأطباء البيطريين في المحافظة على السلامة العامة من منظور «الصحة الواحدة» و«أمن وسلامة الغذاء».

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