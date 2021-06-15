20 يونيو الامتحانات التعويضية للصفوف كافة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الامتحانية التعويضية للطلبة من الرابع إلى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 20 يونيو الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته لجميع المسارات، باستثناء المسار التطبيقي الذي ينهي الطلبة المسجلون فيه الامتحان في 23 من الشهر نفسه.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، والذين واجهتهم مشكلات تقنية في أداء الاختبارات، ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف ساعة لكل مادة، على أن يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في الثانية عشرة والنصف، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة العربية فقط.

وفي 22 يونيو، يمتحن الطلبة في مادتي الفيزياء والتربية الإسلامية، ومن ثم اللغة الإنجليزية في 23 يونيو، والكيمياء في 24 يونيو، والكيمياء أو الأحياء لطلبة العام.

وحددت المؤسسة موجهات عدة لتطبيق الاختبارات التعويضية وهي أن يطبّق الامتحان على الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً من المنزل، على أن يكون حضورياً في المدارس لطلبة الثاني عشر، على أن تكون الاختبارات محصورة بمواد المجموعة (أ)، ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلون في المدارس الخاصة الامتحان التعويضي في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وشددت المؤسسة من خلال الموجهات على حظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة الأولى والثانية، ويسمح بها لطلبة الحلقة الثالثة، كما يجدر بطلبة الحلقة الثالثة إحضار جهاز الحاسوب الخاص بهم إلى المدرسة لتأدية الاختبار.

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