16 ألف طالب وطالبة ضمن الدراسة الصيفية في «التقنية» للعام الحالي

المصدر: أبوظبي - البيان

التحق 16396 طالباً وطالبة بالفصل الدراسي الصيفي بكليات التقنية العليا، والذي تستمر الدراسة فيه وفق نموذج التعليم «الهجين» خلال الفترة من 30 مايو إلى 7 يوليو 2021، من بينهم (15664) طالباً وطالبة التحقوا بالدراسة ضمن (306) مساقات دراسية مطروحة على مستوى (1277) شعبة دراسية، بالإضافة إلى (732) طالباً وطالبة من المتوقع تخرجهم ممن سجلوا خلال الفترة الصيفية بهدف إتمام متطلبات التدريب العملي بما يدعم تخرجهم دون أي تأخير.

وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الدراسة الصيفية تحظى سنوياً بإقبال كبير من الطلبة وخصوصاً من لديهم رغبة في تسريع إنجازهم الأكاديمي أو تحسين مستوياتهم وكذلك من يواجهون تدني معدلاتهم التراكمية فيكون لديهم فرصة لدراسة مادتين خلال الفترة الصيفية بما يساعدهم في رفع معدلاتهم وتفادي الحصول على أية إنذارات أكاديمية، مشيراً إلى أن المساقات الدراسية يتم طرحها خلال الفصل الصيفي بذات الآلية المعمول بها في الدراسة العادية وذلك وفق نموذج التعليم «الهجين»، حيث يقدم الطلبة بعض المساقات عن بُعد وأخرى وجهاً لوجه وفق احتياجات الدراسة التطبيقية، في حين أن الامتحانات يتم أداؤها داخل الكليات.

وأضاف الدكتور الشامسي أن تقديم مساقات عن بُعد عزز فرص استقطاب أعداد أكبر من الطلبة للدراسة الصيفية، وطرح المزيد من المساقات، وتوفير شعب منفصلة وأخرى مشتركة بين الطلاب والطالبات وفق احتياجات الطلبة من المساقات التي يرغبون فيها.

وحول دعم الطلبة الخريجين لإنهاء متطلباتهم الدراسية، ذكر الدكتور الشامسي أنه تمت إتاحة الفرصة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي لإتمام متطلبات التخرج المتعلقة بالتدريب العملي خاصة في ظل التحديات التي قد يواجهونها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث سيمنحهم الفصل الصيفي فرصة أداء التدريب العملي بما يمكنهم من التخرج في موعدهم المحدد وفق برامجهم وخططهم الدراسية.

دعم

من جانبه، ذكر أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، أن برنامج الدراسة الصيفية يمثل دعماً أكاديمياً للطلبة وتمتد مدته نحو ستة أسابيع بما يضمن حصول الطالب على دراسة مكثفة تمكنه من تحقيق أكبر قدر من المعرفة المطلوبة وإتاحة الفرصة له لتنفيذ التطبيقات العملية المرتبطة بالمساق الملتحق به وذلك كون الدراسة تعتمد في الجزء الأكبر منها على التطبيق وتطوير المهارات، مشيراً إلى أنه تم طرح 306 مساقات صيفية على مستوى مختلف البرامج الأساسية التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية والإعلام و إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية، وسيقدم الطلبة امتحانات الفصل الصيفي على مدار يومي 6 و7 يوليو 2021، ويتم إعلان النتائج أولاً بأول مع إتمام الطالب للمادة التي يدرسها وخلال 48 ساعة من انتهاء الامتحانات.

وذكر الملا، أن الطالب يحق له التسجيل في مادتين للدراسة الصيفية كحد أقصى بما لا يزيد على ست ساعات معتمدة، ويتم توجيه الطلبة قبل التسجيل للاستعانة بالمرشد الأكاديمي لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم من المواد الدراسية والتسجيل فيها بما يدعم نجاح خطتهم الدراسية.

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