جامعة زايد تناقش تحديث سياسات المساعدات المالية للطلبة

المصدر: دبي- وام

ترأست معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد اجتماع مجلس الجامعة الثالث لعام 2021، الذي عقد في مركز المؤتمرات بحرم الجامعة في دبي، واستعرض جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

وناقش الحضور السياسات الأكاديمية المعتمدة من قبل لجنة الشؤون الأكاديمية وتحديث السياسات المختصة بخدمات المساعدات المالية للطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى اعتماد منح درجات الماجستير للخريجين، خلال الفترة من 22 فبراير 2021 إلى 31 مايو 2021 من العام الأكاديمي الجاري، واعتماد قرارات رئيس الجامعة بشأن التقويم الأكاديمي لجامعة زايد للعام 2021 - 2022.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وشذى الهاشمي مستشارة وحدة الاستشارات التنفيذية- مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وموزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وحميد مطر سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وسعيد سلطان الظاهري «رجل أعمال»، وحسن النجار «رجل أعمال»، وبن نيلسون مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مانيرفا، والدكتور ريتشارد هولمان عميد البرامج متداخلة التخصصات بجامعة زايد.

وأشادت نورة بنت محمد الكعبي بأعضاء المجلس بالجهود المخلصة التي يقومون بها ومساعيهم الدؤوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة.

وتناول المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات، وأقر تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية .

مناقشة

ناقش أعضاء مجلس جامعة زايد عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم متداخل التخصصات والتعليم الهجين، الذي من شأنه تعزيز الجاهزية لمتغيرات المستقبل، مؤكدين أهمية تبني جامعة زايد لأعلى المعايير التقنية في منظومتها التعليمية، بهدف تأهيل الطلبة لإنجاز النجاحات المأمولة منهم مستقبلاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز